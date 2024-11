La generación de energías renovables de Corrientes pasará del 28% al 42%

Viernes, 29 de noviembre de 2024

En los primeros meses del próximo año se pondrán en marcha nuevas centrales solares y por biomasa, con vistas al autoabastecimiento.



En la actualidad, del total de energía que consume la provincia, un 28 % proviene de plantas que procesan subproductos de la forestoindustria y otras que captan energía fotovoltaica con paneles solares.



Con la puesta en marcha de nuevas centrales previstas en los próximos meses, Corrientes podrá acortar la brecha hacia el autoabastecimiento e iniciar 2025 con el 42 % de la matriz originada con fuentes de energía renovable.



Barrios enteros dotados de paneles solares para calefacción y aire acondicionado o termotanques, y escuelas distantes de centros urbanos con iluminación, heladera, ventiladores y equipo audiovisual para que los chicos estudien y los maestros dicten clases. Hasta hace unos pocos años, para muchos correntinos esa era una postal que se podía ver en películas o apreciar en algún viaje al exterior, pero no una posibilidad concreta, por más que se valoraran los beneficios ambientales de contar con una fuente renovable de energía a disposición.



A partir del sinceramiento de las tarifas y la quita de subsidios, las facturas por el consumo eléctrico –tanto doméstico como comercial e industrial– dispararon los costos de vida, de trabajo y de producción en todos los niveles. Además, con la desaceleración de la inflación, equipos que cotizaban en dólares ahora aparecen mucho más accesibles que hace corto tiempo atrás.



Con la mira en fomentar la reconversión energética a fuentes renovables como un objetivo estratégico que ayude a frenar el impacto de los colapsos por consumo que ocurren cada verano y que además motorice nuevos procesos comerciales como la venta de subproductos de la industria u hoteles abastecidos por paneles solares, el Gobierno provincial lanzó en octubre líneas de crédito con tasas subsidiadas que resultan mucho menores a la oferta financiera tradicional, y se las presentó a unos 30 empresarios de distintos rubros para alentar ese proceso de reconversión.



"Hubo muy buena respuesta. El asesoramiento se hace desde el Ministerio de Hacienda, pero en esta área también son muchas las consultas y proyectos que van apareciendo en este mes y medio desde aquella presentación. La energía se tornó para la producción y la industria un costo demasiado incidente y la posibilidad de financiar el equipamiento y bajar los montos de la factura de luz aparece como muy interesante.



Varias empresas ya están funcionando con parte de energía solar, otras las están instalando y hay varias licencias otorgadas para pequeñas plantas de generación por biomasa en distintas localidades", explicó Arturo Busso, secretario de Energía de la Provincia.



En ese contexto, los primeros meses de 2025 aparecen como una bisagra para el salto cuantitativo. "Con toda certeza, vamos a pasar de generar el 28 % de la energía que consumimos con fuentes renovables a hacerlo en un 42 %. Pensar en autoabastecernos no es un horizonte tan lejano, sobre todo si se considera el potencial de generación que tenemos a partir de biomasa", opinó el funcionario.



Matriz energética

"Imaginemos que la matriz energética es una torta en la cual hay varias porciones: la torta completa es toda la energía que se consume en la provincia, y cada porción representa el origen desde el cual se genera la energía que corresponde a esa porción", explicó Busso.



"Cuando alcancemos el 42% de energía generada por fuentes renovables, nos acercamos a la mitad de la matriz. Este proceso de reconversión toma impulso y luego se desarrolla en su crecimiento de manera acelerada", evaluó.



Las principales fuentes en Corrientes son la solar y biomasa. "Otras fuentes –mareomotriz, eólica o hidroeléctrica de baja potencia– no se pueden implementar", indicó el funcionario.