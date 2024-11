Flinta no descartó un acuerdo con La Libertad Avanza en las elecciones provinciales Viernes, 29 de noviembre de 2024

"No descarto una alianza con La Libertad Avanza", comentó el senador radical Sergio Flinta al evaluar posibles frentes electorales en 2025 ,de cara a los comicios para cargos provinciales. Flinta recordó que para el próximo año, los correntinos asistirán a las urnas en elecciones nacionales y provinciales. Y apuntó que las locales tienen, históricamente, "mayor preponderancia". Es, precisamente, en los comicios locales en los que el oficialismo correntino podría acordar sumar al frente al partido del presidente Javier Milei, recientemente conformado.



Si bien se calificó a sí mismo como un "constructor" de alianzas, dijo que oficialismo provincial tiene un límite: el kirchnerismo. "El peronismo está en un estado de desintegración, Cristina (Kirchner) se apoderó el peronismo correntino", aseveró.



Respecto a las internas radicales (judicializadas y que luego derivaron en una intervención partidaria), comentó que los afiliados correntinos de la fuerza de la pluma y el martillo tienen hasta el 7 de diciembre para presentar las listas de candidatos. "En el radicalismo no hay lugar para los caprichos, nosotros tenemos una enorme responsabilidad de representar a los correntinos", apuntó.



Después de asegurar que el sector del radicalismo que comulga con el oficialismo tiene "la enorme ventaja de contar con el liderazgo de (el gobernador) Gustavo Valdés", dijo que con el senador radical Ricardo Colombi (quien ya anunció que pretende ir por su cuarto mandato en el sillón de Ferré) habló una semana antes de la Convención Nacional. "Después, no charlé más con él sobre política".