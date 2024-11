El Gobierno no descarta salir del Mercosur si no se permiten nuevos tratados de libre comercio Viernes, 29 de noviembre de 2024 El presidente Milei evalúa los pasos que adoptará su gestión respecto al lugar que ocupa en el Mercosur y en el proceso propondrá la eliminación de la norma que no permite negociar tratados de libre comercio con terceros sin aprobación de socios. El presidente Javier Milei evalúa los pasos que adoptará su gestión respecto al lugar que ocupa en el Mercosur, y en el proceso propondrá la eliminación de la norma que no permite negociar tratados de libre comercio con terceros sin la aprobación de los socios. No descartan la posibilidad de romper con el bloque de no ser escuchados.



En el Gobierno consideran que "el Mercosur no funciona para lo que fue creado" y creen que "en estas condiciones a la Argentina no le sirve" formar parte.



En el ideal libertario apuestan a poder elaborar tratados de libre comercio bilaterales sin la necesidad de tener que solicitar el permiso del resto de los países miembros, e incluso fantasean con establecer un mercado común, de libre comercio, y "no solo para industriales de San Pablo".



"La idea es trazar tratados de libre comercio entre los países que componen el bloque y con el mundo", precisó una importante fuente a la agencia Noticias Argentinas.



Si bien aclararon que el plan A no es abandonar el bloque, no lo descartan si sus pedidos no son atendidos ya que consideran que configura una limitación para el normal desarrollo económico de los países.



Lo cierto es que además de la Argentina, integran el Mercosur Brasil, Paraguay y Uruguay, tras la suspensión de Venezuela en 2016. Por su parte, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia lo hacen como estados asociados.



El signo político de los gobiernos latinoamericanos no alienta a la administración libertaria que, salvo Paraguay y tentativamente Uruguay -si es que Yamandú Orsi continúa la pelea de Luis Lacalle Pou- no contará con mayores aliados que respalden la propuesta.



"Siempre podes sumar 129 votos en las Cámaras y salir del Mercosur" , vaticinaron ante la posibilidad de no encontrar lugar en los reclamos, algo que le pasó a Lacalle Pou, que descansa en que su sucesor pueda cerrar el acuerdo con China pese a la resistencia del bloque.



Se espera que el mandatario exponga su propuesta el próximo 6 de diciembre, en Montevideo, sede de la Cumbre del Mercosur a la que asistirá.



Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno insistirá con la intención de cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque latinoamericano, hoy en peligro por el rechazo de Francia.