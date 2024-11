El Senado podría sancionar hoy la ley de Presupuesto 2025

Jueves, 28 de noviembre de 2024



La Cámara Alta puede convertir en Ley el Presupuesto 2025 en la última sesión del año. La intención del oficialismo es llegar con la norma aprobada que prevé una inversión de $2,4 billones. Desde el oficialismo resaltaron la "sostenibilidad" .

De no mediar imprevistos la Cámara de Senadores se propone convertir en ley el Presupuesto provincial para el año que viene. Llega con la media sanción de la Cámara de Diputados y cuando ingresó a la Cámara Alta le otorgaron preferencia para el último plenario del período Ordinario y todo indica que el bloque oficialista no tendrá problemas para aprobarlo.



El presidente de la Comisión de Impuesto del senado, Noel Breard, destacó que el texto de la denominada Ley de Leyes "demuestra la consistencia y sustentabilidad de la situación de Corrientes, comparando con provincias similares y las de todo el país".



Asimismo, indicó que "la legislación nacional condiciona el Presupuesto a través de la Ley de Responsabilidad 25.917, que establece un crecimiento del 5%, fija un dólar de 1.207 pesos y una inflación anual de 18.3%".



Explicó que por imperio de la "La ley de Responsabilidad Fiscal autoriza un techo del 15% para endeudamiento, razón por la cual se cumple cómodamente con ese requisito".



Breard detalló además que "no tenemos riesgo cambiario por tener una deuda insignificante de 22.000 millones de dólares que deben en su conjunto las provincias y Corrientes solo debe 20 millones de dólares".



Asimismo, sostuvo que en el proyecto se reproducen "las objeciones y las propuestas que plantean los gobernadores para introducir al Presupuesto nacional, que luego implica aportes a los presupuestos provinciales, que no son pedidos voluntaristas, sino exigencias que tienen como base leyes, convenios, etcétera, las cuales debemos cumplir".