Para Valdés "el Gobierno nacional no quiere tener presupuesto" Miércoles, 27 de noviembre de 2024 El gobernador correntino manifestó que "tenemos que defender los recursos de las provincias, porque son fondos que nosotros pagamos y tienen que ser retribuidos". Pidió que las obras que se hizo cargo Nación estén incluidas en el Presupuesto 2025.

"Tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere tener presupuesto", fueron las duras palabras de Gustavo Valdés tras el reclamo que hicieron un grupo de gobernadores "dialoguistas" para modificar el Presupuesto Nacional 2025 presentado por el presidente Javier Milei.



"Nosotros tenemos que ir ordenando ese presupuesto y tenemos que defender los recursos de las provincias, porque son fondos que nosotros pagamos y tienen que ser retribuidos. Es eso lo que estamos proponiendo para acompañar y tener un presupuesto razonable", argumentó Valdés en diálogo con Radio Sudamericana sobre el reclamo que vienen realizando a Nación en cuanto al presupuesto del próximo año.



Luego, expuso que "muchas de las obras públicas nacionales nos hicimos cargo, pero las que se hizo cargo Nación queremos que figuren presupuestariamente para que se puedan ejecutar. Simplemente hacer caso y honrar los compromisos", reclamó el mandatario provincial.



En esa misma sintonía, exigió que "necesitamos tener un presupuesto para tener los números en orden. No estamos pidiendo grandes cosas sino un presupuesto más razonables desde nuestro punto de vista".



Siguiendo con su análisis al presupuesto presentado por Milei, el gobernador correntino anticipó que "habría licuación por parte del Gobierno con las deudas hacia las provincias. Entonces estas cosas no podemos permitir, porque defendemos los intereses de los correntinos."