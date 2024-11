Valdés y sus pares dialoguistas reclaman sanción del Presupuesto

Miércoles, 27 de noviembre de 2024

Los diez mandatarios del otrora bloque Juntos por el Cambio, entre ellos el correntino Gustavo Valdés, pidieron al Presidente de la Nación que avance con el tratamiento de la llamada ley de leyes. Ajustaron en 2024 y que se requiere.



Inmediatamente después de que el presidente Javier Milei anunciara a través de su plataforma social predilecta que en 2025 continuará con la motosierra, los diez gobernadores ex Juntos por el Cambio, entre ellos Gustavo Valdés, difundieron un comunicado por el que reclamaron que el Gobierno Nacional avance con el tratamiento del Presupuesto Nacional 2025.



La tensión por la discusión del Presupuesto Nacional no cede. Desde la Casa Rosada ayer se deslizó nuevamente que analizan convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, en un principio aún no estaba la llamada "ley de leyes" incluida en un eventual temario. Aunque, en el transcurso de la noche algunos funcionarios dejaron trascender a medios nacionales que es un tema que evalúan seriamente incorporar en la agenda, mientras que en paralelo se reanudaban las conversaciones con los titulares de los ejecutivos provinciales.



La tirantez sucede porque el Gobierno busca sancionar un proyecto sin modificaciones para no quebrar con el objetivo de equilibrio fiscal y sostienen que "no hay dónde más ajustar". Mientras que los mandatarios nacionales señalan que no pueden volver a ser variable de la motosierra y demandan lo que se les adeuda por normativas.



Hasta el inicio de esta semana, el integrante de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, el correntino Jorge Antonio Romero, había expresado a época que "no habría interés en discutir el proyecto". Mientras tanto, Unión por la Patria buscaba sesionar para poner límites al DNU 846 que da potestad a Luis "Toto" Caputo de flexibilizar las negociaciones por la deuda externa pública. Esto implica que el titular de la cartera económica podría viabilizar un nuevo crédito ante organismos internacionales como el FMI, con el viento a favor de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.