En el Congreso esperan tratar el Presupuesto y estipulan bajar DNU Martes, 26 de noviembre de 2024 No hubo avances de la ley de leyes en comisión. Ahora resta que el Ejecutivo convoque a extraordinarias. "No hay interés del Gobierno", dijo a época el diputado nacional, Jorge Antonio Romero. Buscan tratar hoy el freno al manejo de la deuda externa.

Sin avances en el tratamiento del Presupuesto Nacional 2025 en las comisiones, los legisladores ahora están a la espera de que el Gobierno nacional convoque a período extraordinario de sesiones y que incorpore la Ley de Leyes en la agenda. Desde la oposición señalan que "no hay interés del oficialismo" en debatir la iniciativa y convocaron a una reunión de tablas para rechazar el DNU que flexibiliza la toma de deuda externa.



La semana pasada fue la última chance para que la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación dictamine el proyecto. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) no obtuvo respaldo de los opositores aliados como el PRO y un sector de la UCR, en medio de las presiones de los gobernadores por incorporar cambios al expediente que se traduzcan en mayores recursos para las provincias.



Los 18 gobernadores que participaron del plenario del Consejo Federal de Inversiones (CFI) elaboraron un petitorio con cinco puntos que incluyen ítems de cumplimiento de compromisos de coparticipación y de incorporaciones de recursos en la distribución federal. Sin embargo, desde el oficialismo señalan que esto implicaría una derogación de aproximadamente 4.000 millones de dólares, lo que impactaría en la meta de equilibrio fiscal. Ayer trascendió en medios nacionales que el titular del Ejecutivo Nacional ordenó conversaciones con mandatarios provinciales, siendo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el interlocutor.