Polich: "En Corrientes, la obra pública no se detuvo en ningún momento" Lunes, 25 de noviembre de 2024

El ministro provincial remarcó que la continuidad de los trabajos se da tanto en la capital como en el interior. Aseguró que los planes de infraestructura demuestran la solvencia financiera del Gobierno correntino. El ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Claudio Polich, se refirió ayer al estado de trabajos de infraestructura en toda la provincia. "Hay una continuidad de obras muy importante, con un desarrollo en las diferentes localidades, no solamente en la capital, sino en todos los municipios", afirmó.



En ese sentido, el funcionario indicó que estas tareas se llevaron adelante a pesar de la incertidumbre por parte del Gobierno nacional que frenó la obra pública. "Me parece que esto también habla de la salud financiera y de la buena administración que tiene el Gobierno de la Provincia de Corrientes", señaló en declaraciones al programa radial El matutino de Mega.



"Nosotros pudimos mantener un ritmo aceptable de la ejecución de obras, tanto es así que creo que de acá a fin de año, el gobernador (Gustavo Valdés), a todos los lugares donde vaya, podrá inaugurar obras de algunas infraestructuras vinculadas a los distintos servicios que necesita el Estado", analizó.



Al referirse a las tareas en materia de Salud, Polich dijo: "En el hospital Escuela llevaremos al 100 % la capacidad de los quirófanos". A su vez hizo un repaso por otras obras como la del hospital Vidal: "Allí estamos con las áreas de terapia intensiva y de emergencia totalmente nuevas y muy modernas", aseguró.



En tanto, también indicó que las tareas avanzan en el Instituto Oncológico: "Que tendrá un equipamiento prácticamente único en América Latina y eso nos posicionará a nosotros también como un polo en materia de salud".



Por otra parte, al referirse a la autovía 12, el ministro aclaró: "Es una obra nacional con presupuesto nacional", y agregó que "con la firma del convenio por parte de Gustavo Valdés, la Nación se comprometió a terminarla", algo que aún reclama el Gobierno correntino.



Recientemente, a finales de octubre, el mandatario provincial volvió a reiterar que es "lamentable" que el Gobierno nacional no retome los trabajos en el lugar. Fue al inaugurar la autovía 5, que va desde la capital hasta Laguna Brava.