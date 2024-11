Aumento de jubilados y pensionados para diciembre cuánto cobrará la mínima

Lunes, 25 de noviembre de 2024



A través de un decreto, el Ejecutivo estableció los valores mínimos y máximos para el último mes del año. Qué pasará con el bono

El Gobierno estableció este lunes que los haberes mínimos y máximos para las jubilaciones de ANSES en el mes de diciembre tengan un aumento del 2,69% y así se fijó el último aumento del año para los jubilados que también afecta a pensionados y a otras prestaciones sociales.



¿Cuánto vale la canasta básica de un jubilado?

En Argentina, la Canasta Básica para un jubilado alcanzó un costo de $912.584 mensuales en octubre, según un relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad. Este monto es más de tres veces el haber mínimo, que incluye un refuerzo extraordinario de $70.000 y se sitúa en $329.598,76, afectando a más de 4,5 millones de jubilados.



Los rubros más significativos en el gasto de los adultos mayores son alimentos ($236.873), vivienda ($198.000) y medicamentos ($145.268), representando en conjunto más del 60% del total de la canasta, detalló la Defensoría.



A pesar de los ajustes en los haberes, el incremento no logra cerrar la brecha entre los ingresos de los jubilados y el costo real de vida. Esta situación afecta de manera crítica a quienes dependen únicamente de la jubilación mínima, insuficiente para compensar el impacto de la inflación en productos y servicios esenciales.



La fórmula de movilidad y su impacto en las jubilaciones

Desde julio de 2024, la fórmula de movilidad que ajusta las jubilaciones y prestaciones sociales se basa en la inflación mensual, según lo establecido por el DNU 274. Este esquema reemplazó el mecanismo anterior, que actualizaba los haberes de manera trimestral en función de los salarios y la recaudación fiscal. Con el nuevo sistema, los aumentos mensuales siguen los datos del INDEC, buscando que los ingresos de los beneficiarios se mantengan alineados con el alza de precios.



Durante el año, el aumento acumulado para la jubilación mínima fue del 146%, pasando de $105.713 en enero a $259.624,35 en diciembre, cifra que incluye bonos adicionales otorgados por el Gobierno. El más reciente, de $70.000, se sumará nuevamente en diciembre como medida paliativa frente a la pérdida de poder adquisitivo. Este bono también aplica a la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), que llegarán a $93.289,60 con el último ajuste.



Sin embargo, a pesar de estos incrementos, los haberes siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades básicas, especialmente en un contexto de inflación acelerada. Según los jubilados, los ajustes mensuales no alcanzan para contrarrestar el encarecimiento de bienes y servicios esenciales, lo que refleja la persistente brecha entre ingresos y costo de vida, incluso con medidas extraordinarias como los bonos de refuerzo y el aguinaldo de fin de año.



Por otro lado, la jubilación máxima se ubicará en $1.746.853,91, sin bonos adicionales. Los beneficiarios de la PUAM cobrarán $207.681,01, a lo que se sumarán los $70.000 de refuerzo, totalizando $277.681,01. Para quienes reciben pensiones no contributivas, el haber será de $181.718,09, también con el refuerzo incluido, resultando en un total de $251.718,09.