El sector de Colombi impugnó el llamado a elecciones y suma tensión con Valdés

Jueves, 21 de noviembre de 2024

Unos 36 dirigentes locales firmaron un pedido para dejar sin efecto la convocatoria para el 22 de diciembre. Además, acusaron al interventor Julián Galdeano de haber actuado de manera “apresurada”



El llamado a elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, programada para el próximo 22 de diciembre, generó más tensiones dentro del partido centenario. Unos 36 dirigentes de distintas localidades presentaron una denuncia por supuestas irregularidades y cuestionaron la transparencia de los padrones. Las fechas para que se realicen los comicios fueron establecidas a raíz de la intervención que hizo el Comité Nacional, que eligió a Julián Galdeano para normalizar el proceso electoral en medio de un fuerte enfrentamiento entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombi.



La denuncia presentada este martes - con la firma de Miguel Ángel Rey, Juan Francisco Gabardini y Edgardo Alegre, entre otros- asegura que existen “irregularidades y anomalías” que ya habían sido detalladas ante el interventor Galdeano y que, pese a esa advertencia, “efectuó de igual manera una convocatoria arbitraria y apresurada de las elecciones para el próximo 22 de diciembre” del corriente año. Además, aseguran que faltan más de 1.000 afiliados en el padrón provisorio, en comparación al que había sido presentado en octubre pasado, cuando se suspendió la interna entre Colombi y Valdés.



En el entorno del gobernador están convencidos de que los responsables de la denuncia responden directamente a Colombi y que, de esta manera, buscan entorpecer el proceso electoral interno. “Son del entorno de Ricardo y algunos afiliados, pero no dirigentes”, deslizaron a Infobae. En la Gobernación creen que Colombi quiere estirar los plazos hasta mayo, dos meses antes de que se realicen los comicios para elegir a nuevo mandatario provincial.



Galdeano también defenderá la convocatoria como “un acto necesario para regularizar las autoridades partidarias tras meses de conflictos internos” y tiene previsto ratificar el cronograma, ya que “no restringe derechos y que su implementación se ajusta a las normativas establecidas por la Carta Orgánica del partido y la justicia electoral”.

El conflicto entre los correntinos comenzó cuando se aproximaba la renovación de autoridades de la UCR local. Colombi, en calidad de actual presidente de la UCR correntina, había propuesto pasar las elecciones para el mes de mayo de 2025. En la Gobernación aseguran que su objetivo era ganar tiempo para negociar su verdadero plan: dejar a Valdés al frente de la estructura partidaria para regresar como candidato y pelear por una cuarta candidatura a gobernador. Sin embargo, el pedido de retrasar la renovación partidaria fue descartada por la Justicia Federal con competencia electoral.



En ese contexto, Valdés fue el único que presentó una lista cuando vencía el plazo, motivo por el cual fue proclamado ganador por la Junta Electoral del partido centenario. Colombi no se quedó de brazos cruzados y avanzó en el pedido de impugnación. La Cámara Nacional Electoral (CNE), con voto dividido, hizo lugar este jueves al planteo del ex gobernador, que pedía que se respetara la decisión de prorrogar la elección para mayo de 2025. Finalmente intervino el Comité Nacional que preside Martín Lousteau.



Colombi supo ser un hombre fuerte en Corrientes tras los tres mandatos que encabezó en esa provincia. De hecho, fue el impulsor de la candidatura de Valdés quien, en paralelo, gestó su propio liderazgo y logró autonomía. Ambos están atravesados por la interna nacional de la UCR: el actual mandatario es aliado de Alfredo Cornejo y su antecesor a Gerardo Morales. La pelea por el Comité no es más que la antesala de lo que será la pelea por la Gobernación el año que viene.