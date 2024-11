La inversión de Nación a Corrientes se desplomó 77%

Miércoles, 20 de noviembre de 2024

Nuevamente se derrumbaron las transferencias discrecionales que, entre otros ítems, se destinan a la infraestructura del país. Si bien la proporción es alta, la provincia es la tercera con menor impacto de la merma de giros a las jurisdicciones.

En octubre la inversión real directa del Gobierno Nacional a Corrientes cayó un 77,2% interanual en términos reales. Es decir, si se tiene en cuenta la inflación. El desplome se observó en todas las jurisdicciones subnacionales del país como parte de la política de motosierra que afecta a la obra pública.



En el décimo mes del año, la inversión real directa y las transferencias de capital del Gobierno Nacional volvió a caer en todas las jurisdicciones subnacionales. En dicho lapso, la administración de Javier Milei giró más de $36.442 millones por estos conceptos a las provincias. En octubre del año pasado, Alberto Fernández había enviado más de $119.229 millones. Esto representa una disminución de 69,4% nominal, pero si se ajusta por inflación la merma representa un 89,3%.



Entre enero y octubre de 2023, Nación remitió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $949.354 millones, mientras que en igual período, pero de este año, se enviaron $488.196 millones. Las cifras significan una reducción de 48,6% y de 85,6% en términos reales. Cabe mencionar que en dicho total también se tienen en cuentan los fondos que no tienen clasificación específica respecto de la distribución geográfica.



Los datos se desprenden del último informe de ejecución del Presupuesto Nacional, recientemente publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Marcan, nuevamente, una reducción de la inversión real directa y transferencias de capital, que forman parte del conjunto de fondos discrecionales de Nación.



En este panorama general, Corrientes no es un islote. En octubre de 2023 la provincia recibió en materia de inversión real directa y de transferencias de capital más de $2.056 millones. Este año, se giraron más de $1335 millones, lo cual representa un baja de 35,1% interanual y una caída real de 77,2% si se compara mes a mes.



De enero a octubre, el escenario siguió una proyección en negativo. En este periodo pero de 2023, a Corrientes se remitieron más de $17.738 millones, mientras que en el acumulado de este año se registraron $10.479 millones. La variación es una baja de 40,9% nominal y de 84,3% real, es decir, si se tiene en cuenta la inflación.



La provincia se encuentra entre las provincias con menos impacto del ajuste. De hecho, se encuentra tercera en el ranking de las que menor caída registraron.



En términos interanuales, la más afectada es La Rioja, con una caída de -99,5%, la sigue La Pampa con el -99,4%, Santa Cruz con el 98,8%. También, Buenos Aires con el 98,3%, y San Luis, que directamente no recibió transferencias. Además de Corrientes, las reducciones menos drásticas, aunque esto no quita que sea altas, se vieron en Mendoza (-43,9%) y Tucumán (-74,8%).



Más transferencias educativas, pero menos en salud