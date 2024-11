Las familias correntinas necesitaron $900 mil para no ser pobre Lunes, 18 de noviembre de 2024 El relevamiento fue publicado este fin de semana por el Instituto de Investigación Social en base a un sondeo en comercios barriales durante octubre. Para acceder a la Canasta Básica se requirió $44.000 más que septiembre. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) de Corrientes publicó este fin de semana el Índice Barrial de Precios correspondiente a octubre. Del documento se desprendió que una familia tipo necesitó de $885.407,08 para acceder a la Canasta Básica Total (CBT) y no encontrarse por debajo de la línea de pobreza.



Por otro lado, los rubros Verdulería acumuló una suba anual de casi 200%, y Almacén llegó a un 160%; mientras que las carnes tuvieron alzas superiores al 152% registradas en la comparación de año a año. El relevamiento se llevó a cabo en más de 300 negocios barriales de seis localidades: Capital, Empedrado, Goya, Santa Rosa, Mercedes y Monte Caseros.



Otro dato a destacar es que para cubrir la alimentación básica (medida a través de la Canasta Básica Alimentaria o CBA) durante el mes se requirió una inversión de $393.514,26 para así no caer en la indigencia.



Partiendo desde octubre de 2023 al mismo mes de 2024, en relación a la variación anual, se registró un acumulado de 176,79% en la CBT representando un valor de $565.524,71. Mientras que en la CBA fue de 165,72% representando un valor de $245.420,57. Vale recordar que este es el conjunto de alimentos y bebidas que satisfacen requerimientos nutricionales, kilocalóricos y proteicos cuya composición refleja los hábitos de consumo de una población de referencia. Por otra parte, la CBT amplía la Canasta Básica Alimentaria al considerar los bienes y servicios no alimentarios.



Los rubros que más aumentos interanuales registraron fueron verdulería (198,95%) y almacén (160,77%). Y en contra de la tendencia de los últimos informes, el sector carnicería no lideró el podio de subas (151,85%).



En septiembre, una familia tipo necesitó de $841.358,62 para acceder a la CBT. Es decir que en 30 días el mismo grupo representativo requirió invertir $44.048,46 más para no ser pobre, significando una variación intermensual de 5,3 %.



Variaciones mensuales

El rubro con mayor aumento en octubre fue carnicería, que se presentó con del 8,46%. Los cortes con mayor incremento fueron: hígado 28%; pescado, 16,15%; espinazo 14.29%; carne picada, 14%; y paleta, 10%.



En segundo lugar, el rubro almacén tuvo un aumento de 3,50%. Los alimentos con mayor incremento fueron: salame, 23.46%; arveja, 14.29%; sal fina, 14.29%; azúcar, 10%; y fideos guiseros 10%.



En tercer lugar, el rubro verdulería tuvo un alza del 2.87%. Las verduras y frutas que tuvieron mayor incremento fueron: zapallo, 15.38 %; batata, 13.93%; mandarina 13.33 %; lechuga 12%; y huevos, 6.25%.



Siguiendo los resultados, Silvana Lagraña, directora del ISEPCi Corrientes, expresó: "El IBP de octubre refleja un leve crecimiento en el costo de ambas canastas comparando con el mes anterior, luego de sucesivos meses de descenso. Y, en relación al descenso sostenido, destacamos que de manera aislada es un dato positivo".



Otras de las conclusiones aportadas por el equipo de trabajo fue que "si bien a nivel macro se observa el descenso de la inflación, esto aún no se ve reflejado en a nivel micro; es decir, en las economías cotidianas de las familias de una buena parte de la población".