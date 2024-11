Taraguy se quedó con su edición más histórica Lunes, 18 de noviembre de 2024 Los 30 años del torneo de seven por excelencia en la región se festejaron con el triunfo de los anfitriones, que dejaron la Copa de Oro en casa, tras vencer en la final a Universitario de Mar del Plata, por 19-5 El Súper Seven del Nordeste recorrió 30 ediciones y certificó la competencia entre las mejores del país. Aquellos sueños del grupo de amigos que en 1994 querían hacer algo parecido a la fiesta de Hong Kong, cumplió sus primeras tres décadas y el fin de semana lo cerró con festejo propio. Taraguy se quedó con la Copa de Oro "Vicente Rosselló" tras vencer en la final a Universitario de Mar del Plata por 19-5.



Un partido complicado, de nivel, que contó con los tries de Agustín De la Vega, Juan Martín Meabe y Rafael Rosco, con dos conversiones de Bruno Broll, para redondear los puntos del campeón, que recuperó el título principal después de siete temporadas. Fue la sexta corona en este Súper Seven para el equipo anfitrión, después de sus dos primeras obtenciones logradas por los míticos Monos Negros (1994 y 1998), que fueron forjando otras generaciones de campeones (2010, 2014, 2017 y 2024), manteniendo la esencia del club en el rugby reducido como una marca registrada.