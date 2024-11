CORRIENTES CAPITAL

"Los números están más ajustados, hay que seguir optimizando la economía"

Viernes, 15 de noviembre de 2024



"Financieramente, terminamos muy bien el año. Los números están más ajustados, pero es una buena novedad que tengamos menos inflación, nos permite tener mayor previsibilidad", aseguró el gobernador Valdés al hacer un primer balance.

A seis semanas de que concluya el 2024, el gobernador Gustavo Valdés hizo un breve balance general de las cuentas provinciales. "Terminamos muy bien el año, los números están más ajustados, pero es una buena novedad que tengamos menos inflación, lo que nos permite tener mayor previsibilidad", dijo y agregó a continuación: "Hay que seguir optimizando la economía; Corrientes está bien y hay que seguir trabajando sobre eso".



El Mandatario se refirió a la situación financiera de la Provincia ante la consulta de la prensa tras el acto de entrega de ambulancias que encabezó en la mañana de este jueves en la costanera capitalina.





En la charla con la prensa, Valdés también se refirió a posibles anuncios salariales para la administración pública provincial. "Vamos a estar mirando la recaudación y vamos a anunciar oportunamente, no se apuren", sugirió a los periodistas que les consultaron del tema.



En cuanto al Presupuesto provincial 2025, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, el gobernador señaló que es equilibrado" y que "tenemos que cuidar los recursos para que llegue a cada uno de los rincones de la provincia".



También destacó que "elevamos un punto (los recursos asignados) al Poder Judicial".





En efecto, el "Presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración provincial correspondiente al ejercicio económico 2025", contempla un total de casi dos billones y medio de pesos: exactamente $2.423.544.913.318.



En comparación con el presupuesto de este año, hay un incremento del 100.6% en los proyectado. Para 2024 se presupuestaron $1.208.026.896.402. Ahora, son $1.215.518.016.916 más.



Del total, para el Poder Judicial están especificados unos $170.700 millones y para el Legislativo, unos $51.500 millones.



En el detalle, puntualizan que en erogaciones corrientes serán unos $2.000.322.832.372; en erogaciones de capital, $4.10.337.685.792 y en aplicaciones financieras, $12.884.395.154. Todo esto suma $2.423.544.913.318.



En uno de los párrafos proyectan la inversión salarial. "El Gobierno se compromete a destinar a la recomposición del salario, además de lo establecido en el marco de política salarial, como mínimo un cincuenta por ciento (50%) de los recursos excedentes de libre disponibilidad efectivamente ingresados, en concepto de impuestos tributarios provinciales y Coparticipación Federal de Impuestos, cuando fueran superiores a los estimados en el presente presupuesto".



Cierre de año

Hace poco, también el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, adelantó el cierre de año en materia financiera de la Provincia. "Llegamos a un cierre de año muy justo", había admitido el titular de la cartera provincia de economía.



En este sentido explicó: "No nos olvidemos que las medidas fiscales del Gobierno nacional que esperaban tener un impacto aún mayor, no se han dado".



Por ello, describió: "La Provincia está recibiendo -por supuesto- el flujo diario del goteo de coparticipación de impuestos, pero venimos con un crecimiento por debajo de la inflación. O sea, en términos reales venimos cayendo, salvo el mes de mayo", indicó.



Al respecto, planteó: "No vemos que haya habido una reactivación (económica) que permita generar recursos fiscales que sean más sólidos. Y por lo tanto el mismo derrame, en líneas generales, ocurre con la coparticipación a municipios".