CORRIENTES CAPITAL

Dengue: aseguran que Corrientes se encuentra en pleno interbrote

Viernes, 15 de noviembre de 2024



Desde la cartera sanitaria recordaron que hay que intensificar las tareas en las casas para eliminar criaderos de mosquitos. En el marco del plan provincial, los equipos realizan acciones conjuntas con Educación, comunas y centros de salud.

En el marco del Plan Provincial de Prevención y Control de Dengue, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemiología, realiza controles focalizados y de descacharrado junto a municipios del interior, hospitales y otras instituciones.



En todas las localidades se llevan adelante tareas preventivas y se intensifica el trabajo en aquellas donde hubo brotes en temporadas anteriores para prevenir la proliferación de casos cuando comience el verano.



En el transcurso de esta semana estuvieron recorriendo el Barrio Sur y Anahí de Capital. También en barrios de las localidades del interior, como San Luis del Palmar y Colonia Tatacuá.



El titular de la cartera sanitaria, Ricardo Cardozo, resaltó: "Hasta ahora estamos sin casos en la provincia, trabajando con la población para evitar así criaderos del mosquito".



En tanto que la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, destacó que en este momento "hay un interbrote", a la vez que valoró la necesidad de intensificar el descacharrado y control focal. "Por ello "trabajamos con los vecinos, revisando criaderos y rociando larvicidas, además de compartir información esencial, explicó .



Recomendaciones

-Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo.



-Agujerear los recipientes no utilizables antes de ser descartados. Si no es posible, romperlos o compactarlos. Colocarlos en bolsas cerradas para su retiro seguro por el recolector de residuos.



-Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.).



-Cepillar, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Cepillar o frotar las paredes internas del recipiente es fundamental para desprender los huevos de mosquitos que están adheridos allí.



-Reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas, por arena, tierra u otro sustrato adecuado. Caso contrario, cambiar el agua frecuentemente (cada 2/3 días aproximadamente, revisando que no queden larvas en las raíces) y cepillar las paredes internas de los floreros.



-Rellenar los portamacetas con arena a fin de absorber el excedente de agua al regar.



-Mantener los patios y jardines desmalezados.



-Destapar canaletas y desagües de lluvia.



-Verter agua hirviendo en las paredes internas de las rejillas y colocarles tela mosquitera.



-Mantener tapados los tanques y grandes recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua.



-Mantener limpias y cloradas las piletas de natación y cubiertas cuando no se utilicen.



La sospecha de si tiene dengue es cuando tiene fiebre (38° o más) acompañada de dolor de cabeza y/o dolor detrás de los ojos, dolor muscular y/o en las articulaciones, náuseas, vómitos y/o diarrea, malestar general, sarpullido en la piel.