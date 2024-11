CORRIENTES CAPITAL

Vignolo no descarta una alianza del oficialismo provincial con la Libertad Avanza Jueves, 14 de noviembre de 2024

"Sí hay coincidencia por supuesto que sí", aseguró el ministro secretario de la Gobernación sobre la posibilidad de sumar al partido de Javier Milei a coalición que gobierna la provincia de Corrientes desde hace más de 20 años.

"Son cuestiones que no se puede plantear de antemano, pero sí hay coincidencia por supuesto que sí", fue la respuesta del ministro secretario de la Gobernación, Carlos Vignolo, cuando se le consultó sobre la posibilidad de que el oficialismo provincial pueda hacer alianza con la Libertad Avanza.



Luego, remarcó que desde la coalición gobernante "siempre tuvo la vocación de construir alianzas amplias en el sentido de convocar partidos y sectores sociales que, tal vez, tengan diferencia a nivel nacional pero que podemos coincidir a nivel local".



"Posibilidades hay, pero no hay ni un trato ni un camino hecho que amerite comentar de que se está trabajando en una alianza", aseguró Vignolo.



Luego, hizo referencia a la Libertad Avanza considerándola como "una propuesta nueva para Corrientes en término local y uno de sus referentes es Lisandro Almirón (diputado nacional). Veremos cómo impacto esto en el aspecto electoral correntino. La verdad que no tenemos más información de la que se conoce sobre las actividades que desarrollan".