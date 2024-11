Fuerte renovación de la Iglesia: continuidad con Colombo, alineamiento con el papa Francisco

Miércoles, 13 de noviembre de 2024



Los arzobispos Colombo (Mendoza) y Rossi (Córdoba) fueron elegidos por sus pares presidente y vice de la Conferencia Episcopal. Gustavo Carrara, del movimiento de Curas Villeros, irá a Cáritas, y el riojano Braida a la Comisión de Pastoral Social.



La conducción en Argentina de la Iglesia Católica concluyó hoy una profunda renovación de sus autoridades, con la elección de una dirigencia que expresa continuidad, un fuerte perfil social, y un alineamiento sin fisuras ni matices con el magisterio del papa Francisco. En un proceso ágil y en menos de dos días, los obispos de la Conferencia Episcopal (CEA) votaron a la nueva conducción que ejercerá en simultáneo a la presidencia del libertario Javier Milei.



Los obispos reunidos en la 125° Asamblea Plenaria eligieron la Comisión Ejecutiva para el período 2024-2027 a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, como presidente; como vicepresidente 1° fue designado monseñor Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; vice 2°, monseñor César Fernández, obispo de Jujuy; y secretario General, monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro. En tanto, el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, fue elegido titular de Cáritas, mientras que el obispo auxiliar de La Rioja, Dante Braida, tendrá a su cargo la estratégica Comisión de Pastoral Social. Y monseñor Jorge González, obispo auxiliar de La Plata, quedó a cargo de la comisión de Educación Católica.



La sorpresa estuvo en que el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, no fue elegido para ninguna de las 16 comisiones episcopales que tiene la CEA. Es el segundo traspié del año: en setiembre, tuvo que ceder la sede primada que desde el siglo pasado ejercía Buenos Aires a la Diócesis de Santiago del Estero, que fue elevada al grado de Sede Arzobispal y monseñor Vicente Bokalic Iglic ascendido a Arzobispo y Primado de la Argentina.



Lo cierto es que la nueva conducción reemplaza a la actual, que lideró durante siete años el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, que atravesó las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y el inicio de la gestión de Javier Milei. Fue un período de enorme turbulencia política, pero que estuvo marcado principalmente por el dramático período de la pandemia de Covid 19. Ese equipo político concluyó para dar paso a una nueva generación de obispos que deberán asumir el liderazgo que incluye, pero no se agota, en lo pastoral y religioso.



Aunque las fuentes eclesiásticas aclararon que el papa Francisco no tuvo una intervención en “poner o sacar” obispos del Episcopado, la influencia bergogliana fue indudable en el perfil de los elegidos. Colombo estuvo presente y tuvo una activa participación en el Sínodo que concluyó en Roma y que para el sumo pontífice tuvo una gravitación clave, venía trabajando junto a Ojea en la CEA y era un hombre de diálogo con las múltiples y superpuestas líneas que tiene la Iglesia en el país en el que nació el Papa.