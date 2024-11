El gesto de la categoría para concretar la fecha y el circuito elegido

Martes, 12 de noviembre de 2024

FOM, la empresa a cargo de la Máxima, le mandó al ACA el plan de trabajo para poder organizar el evento. Es el primer paso en concreto para plasmar el retorno. Cuándo sería y cómo siguen las gestiones.



Hoy el calendario no tiene lugar para más fechas y 2027 suena como una fecha lógica en función de poder lograr que el Autódromo de Buenos Aires esté en condiciones. También para poder conseguir el presupuesto para solventar el evento y con el detalle de que el Estado Nacional no pondría dinero, según insiste Scioli.



En San Pablo, por caso, la ciudad capital del estado homónimo corre con la mayor parte del costo y cerró un contrato hasta 2030. El alcalde de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes, habló con Infobae y dio cuenta de la oportunidad que brinda tener la F1: “Tenemos un impacto financiero anual de 2 billones de reales o 500 millones de dólares. Eso es gracias a los turistas y todos los que asisten a la carrera. Pero también porque utilizan la gastronomía de San Pablo, los hoteles, casas y todo tipo de residencias para quienes nos visitan. Cada año se generan más de 10 mil puestos de trabajo por el evento. Estamos siendo transmitidos por televisión para 170 países. Entonces son 170 países que están viendo nuestra ciudad”.



Aunque más allá del largo plazo necesario para que el país pueda volver a ser sede de la F1, cabe recordar que el propio Domenicali planteó la posibilidad de rotar fechas, algo que ya hizo el Campeonato Mundial de Rally. “Tenemos algunas noticias que compartir muy, muy pronto con respecto a la posibilidad a medio plazo de tener algunos Grandes Premios europeos rotatorios y algunas otras nuevas opciones más adelante”, dijo en declaraciones publicadas por Motorsport. “Esto es algo que, por supuesto, aclararemos a su debido tiempo. Es cierto que tenemos una gran demanda de nuevas posibles sedes que quieren entrar y nuestra elección siempre estará equilibrada entre los beneficios económicos adecuados que podemos tener como sistema y también para aprovechar el crecimiento en el mercado que podemos ver potencial”, añadió.



La Argentina fue sede de 21 Grandes Premios de F1 y el último fue el 12 de abril de 1998, con el triunfo de Michael Schumacher con su Ferrari. El sueño del regreso está latente. FOM accedió a una reunión inicial y demostró su buena voluntad al responder con el framework. Caso contrario, no hubiese exhibido interés en tener la fecha ni enviado el mencionado plan de trabajo. La categoría tuvo un gesto y la oportunidad está. La pelota quedó en manos de las autoridades nacionales, locales, el ACA y el eventual promotor, para poder generar las condiciones necesarias para concretar el evento.