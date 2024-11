CORRIENTES CAPITAL

Inflación: por tarifas, naftas y prepagas, los precios aceleraron en la primera semana de noviembre

Lunes, 11 de noviembre de 2024



Este martes se conocerá el dato oficial de octubre. Dudas y expectativas por las próximas medidas con la velocidad del tipo de cambio oficial ante la desaceleración de precios

Las consultoras que miden de manera semanal el ritmo de la inflación observaron que los primeros datos de noviembre absorbieron las subas de precios regulados y otros como medicina prepaga y educación privada y provocaron una leve aceleración respecto a la velocidad con la que finalizó octubre. Todavía no hay consenso sobre si esto implicará que el IPC general este mes repuntará en comparación con el de octubre, que el Indec informará de manera oficial este martes y que se espera cercano o menor a 3 por ciento.



La menor nominalidad de los últimos meses, con el IPC general y la inflación mayorista avanzando a un menor ritmo, abrió la especulación sobre los próximos pasos de política económica, principalmente sobre la velocidad del crawling peg al que se actualiza el tipo de cambio oficial. “El Gobierno sigue mostrando su voluntad por hacer converger tasas e inflación al 2 por ciento. Esto implica reducir o, en el límite, eliminar los beneficios del official carry-trade, poniendo en riesgo los éxitos cosechados en el mercado oficial de cambios”, alertó la consultora Vectorial.



“Por esa razón, no sería extraño evaluar la posibilidad de que el Gobierno reduzca el crawling peg del 2% al 1% en los próximos meses con el fin de mantener la estrategia de ancla cambiaria y rendimientos en pesos que le ganen a la devaluación. Por supuesto, esta estrategia precisará de dólares que, por cierto, el BCRA sigue acumulando en buena medida”, plantearon como posibilidad.



LCG también tiene a esa posibilidad como una chance cierta para lo sucesivo, ya que consideraron que el 2% mensual del dólar oficial “a comienzos de año no cumplía el rol de orientar expectativas de precios dado que quedó muy por debajo de los índices nominales (precios y tasas), y sólo se limitó a ejercer ‘disciplina de precios’”.



Ante la nominalidad actual, consideraron “ese crawl podría, potencialmente, comenzar a ejercer un rol coordinador. Así, una posible orientación cambiaria a través de un ritmo de depreciación creíble, junto con la ganancia de reputación que logró la política fiscal durante el año, e incorporando los efectos positivos que implica la tranquilidad en los mercados financieros, todo en conjunto podría incidir en futuros descenso en la tasa de inflación”, concluyeron.