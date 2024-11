CORRIENTES CAPITAL

Con un golazo de Juanfer Quintero, Racing derrotó a Independiente Rivadavia

Lunes, 11 de noviembre de 2024

La Academia se impuso 2-1 en el Cilindro gracias al talento de la figura colombiana. Victorio Ramis y Maravilla Martínez fueron los otros autores de las conquistas. Además, Talleres le ganó a Godoy Cruz 1-0 un duelo clave por el ingreso a las copas.

Estudiantes igualó 1-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero en la continuidad de la fecha 22 de la Liga Profesional. En el Estadio Único Madre de Ciudades se registraron más de 39 grados cuando los protagonistas salieron a la cancha. Y la escasez de público fue otra muestra de las dificultades que se impusieron fuera de los lugares cerrados que pudieran contar con aire acondicionado.



El Pincha se puso en ventaja en el comienzo cuando a los 13 minutos Tiago Palacios lo vio a Alexis Manyoma que le ganó la espalda a Andrés Meli y el colombiano de 21 años recibió y de primera definió para abrir el marcador.



Antes de irse al descanso Estudiantes podría haber ampliado su diferencia en una jugada en la que Palacios mandó un centro desde la derecha, Santiago Arzamendia se la bajó a Joaquín Tobio Burgos, quien al lado del arco cabeceó desviado.



“Los goles errados se sufren el propio arco” afirma uno de los axiomas del fútbol, y tras perderse el segundo tanto, Estudiantes fue igualado por Central Córdoba con un golazo de Rodrigo Atencio, que en tiempo de descuento metió un misil desde afuera del área y firmó el 1-1.



En el complemento el calor hizo estragos y ambos bandos bajaron su ritmo. En el epílogo el Ferroviario tuvo el empate con una contra en la que Agustín Morales estrelló su remate en el palo.



El partido dejó el capítulo aparte de la vuelta de Javier Altamirano luego de 276 días luego de la convulsión que sufrió en el encuentro ante Boca Juniors en La Plata el pasado 17 de marzo. “Quiero agradecerle al club que me acompañó todos estos meses. También fue suplente en el partido anterior y hoy pude entrar. Estoy feliz, no por el resultado que era el que esperábamos, pero sí por volver después de 276 días”, dijo el chileno. “Todo este tiempo me bancó mi pareja y mi familia para poder seguir adelante”, reconoció el volante de 25 años.



Con este empate, Estudiantes queda noveno en el campeonato con 30 puntos, a 12 de los líderes, Vélez (visitará este lunes a Riestra) y Huracán, que este sábado venció 1-0 a Independiente en Parque Patricios.



En la próxima fecha los dos jugarán el martes 20 de noviembre, luego de la fecha FIFA por las Eliminatorias. Central Córdoba visitará a Newell’s, desde las 17.00; mientras que Estudiantes recibirá a Rosario Central, a partir de las 19.15.