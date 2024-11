CORRIENTES CAPITAL

Con tantos de Meza, Borja y Paulo Díaz, River Plate goleó a Barracas Central Lunes, 11 de noviembre de 2024

El ex Independiente fue el encargado de abrir el marcador en el Monumental. Luego se sumaron el Colibrí y el central chileno. El Millonario quedó a 6 puntos de Vélez y Huracán, aunque el Fortín aún debe enfrentar a Riestra



River Plate se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Barracas Central gracias a los intérpretes que ingresaron en el segundo tiempo. Franco Mastantuono, el Pity Martínez y Miguel Borja fueron determinantes en la victoria del Millonario frente al Guapo. La primera conquista llegó después de una gran combinación entre las tres figuras de la tarde que concluyó Maxi Meza de cabeza. Luego, el Colibrí capturó un rebote de Marcelo Miño y Paulo Díaz le puso cifras definitivas para la victoria del conjunto de Marcelo Gallardo, que quedó a 6 puntos de Vélez y Huracán, líderes de la Liga Profesional.



Minuto 42: ¡Gol de River!



Paulo Díaz concretó la goleada con un remate de media distancia. La floja respuesta de Miño facilitó la conquista del chileno.



Minuto 30: ¡Gol de River!



La segunda conquista llegó nuevamente gracias a los intérpretes que ingresaron en el segundo tiempo. Franco Mastantuono presionó y encaró hasta sacar un remate que complicó a Miño. El rebote del arquero cayó en la cabeza de Miguel Borja y el colombiano no perdonó: 2 a 0.



Minuto 23: ¡Gol de River!



Los cambios le dieron los resultados esperados a Marcelo Gallardo. Un centro del Pity Martínez encontró a Miguel Borja, quien dominó con el pecho y descargó para Franco Mastantuono. El juvenil recibió y abasteció a Maxi Meza para que ex Independiente festeje el 1 a 0 de cabeza. Los hinchas deliran bajo una intensa lluvia.