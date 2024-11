Valdés anunció que desde el jueves 7 se paga el plus unificado Martes, 5 de noviembre de 2024

Como es habitual, el gobernador correntino comuncó por sus redes que el plus unificado del mes de noviembre para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagará por terminación de DNI, desde el jueves 7.

A través de sus redes sociales @gustavovaldesok, el gobernador dio a conocer los días de pago en noviembre del Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $55.000 por agente, para activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial de Corrientes. El cronograma comienza este jueves 7.



En concepto de pago del Plus Unificado, el Gobierno de Corrientes vuelca al mercado local cerca de $4 mil millones.



El primer mandatario provincial comunicó que en el primer tramo percibirán el beneficio salarial los agentes que tengan terminaciones de Documento Nacional de Identidad terminados en 0, 1, 2 y 3.



El viernes 8, cobrarán aquellos con DNI finalizados en 4 y 5; el lunes 11, será el turno de terminaciones en 6 y 7. Este tramo estará disponible desde el sábado 9, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA.



El pago del Adicional Remunerativo Mensual de noviembre termina el martes 12, con el pago a los agentes con documentos finalizados en 8 y 9.