Encuentran criaderos de mosquitos en floreros, bebederos, neumáticos y piletas

Lunes, 4 de noviembre de 2024



Los equipos de Salud realizan tareas para eliminar al vector transmisor del dengue. Insisten en pedir a los vecinos controlar los cacharros y recipientes con agua estancada.



El Ministerio de Salud Pública continúa con las tareas de control focal en barrios de la capital y del interior. En los recorridos, los equipos de la Dirección General de Epidemiología localizan los posibles criaderos de mosquitos e indican a los vecinos las medidas de cuidado que deben realizar de manera diaria.



"Encontramos agua estancada en recipientes como neumáticos viejos, floreros, piletas de plástico y piscinas, bebederos de mascotas abandonados y en todo tipo de chatarras", comentó la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



Por ello, se insiste desde la cartera sanitaria local en la colaboración de los vecinos para disminuir la cantidad de casos de dengue que se estiman para la próxima temporada.



En el 60 % de las casas visitadas hallan criaderos. Los equipos tomaron muestras que se llevaron al Laboratorio Entomológico de la Provincia y de esas, más del 90 % son Aedes aegypti.



El plan general se realiza en toda la provincia, pero las acciones se focalizan donde hubo brotes importantes en temporadas anteriores. Esto está en la zona de la frontera con Brasil, San Luis del Palmar, Curuzú Cuatiá y Mercedes.



Bobadilla recordó que "nos encontramos en la fase de interbrote, es decir, en la parte de prevención, donde aún no hay circulación viral".



"Es probable que sí tengamos y por eso estamos realizando la vigilancia intensificada. Estamos buscando los síndromes febriles que no tienen diagnóstico. Se busca dengue, zika y chikunguña. Este momento es fundamental para la prevención, porque, si no hay criaderos en los domicilios, no habrá dengue. La intensidad del brote dependerá de los criaderos en los domicilios", remarcó Bobadilla.



Según un relevamiento que realizó República de Corrientes en las farmacias, el precio de los repelentes más económicos ha aumentado a $ 4.000. Anteriormente, había 5 modelos disponibles, pero ahora solo quedan 2. Además, cada familia solo puede comprar un máximo de 3 repelentes. Esta situación limita la opción de compra y puede afectar la protección contra insectos para muchas personas.



Recomendaciones

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos) dentro y fuera de la vivienda y lugar de trabajo. Agujerear los recipientes no utilizables antes de ser descartados. Si no es posible, romperlos o compactarlos. Colocarlos en bolsas cerradas para su retiro seguro por el recolector de residuos.



Dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes).



Cepillar, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Cepillar o frotar las paredes internas del recipiente es fundamental para desprender los huevos de mosquitos que están adheridos allí.



Evitar tener plantas en el agua. Reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas, por arena, tierra u otro sustrato adecuado. En caso contrario, cambiar el agua frecuentemente (cada 2 o 3 días aproximadamente, revisando que no queden larvas en las raíces) y cepillar las paredes internas de los floreros.



Rellenar los portamacetas con arena a fin de absorber el excedente de agua al regar. Mantener los patios y jardines desmalezados. Destapar canaletas y desagües de lluvia. Verter agua hirviendo en las paredes internas de las rejillas y colocarles tela mosquitera. Mantener tapados los tanques y grandes recipientes (aljibes y cisternas) que se usan para recolectar y almacenar agua. Mantener limpias y cloradas las piletas de natación, y cubiertas cuando no se utilicen.