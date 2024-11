Boca perdió 1-0 con Lanús y sigue sin triunfos en el ciclo de Fernando Gago por la Liga Profesional Lunes, 4 de noviembre de 2024 El Xeneize aún no ganó desde que asumió Pintita en reemplazo de Diego Martínez. El Granate, gracias al gol de Toto Salvio, se recuperó de la dolorosa eliminación en las semifinales de la Sudamericana ante Cruzeiro Boca Juniors perdió 1 a 0 con Lanús en La Fortaleza y continúa sin lograr triunfos en el ciclo de Fernando Gago: cuatro partidos, con dos empates (Gimnasia por la Copa Argentina y Deportivo Riestra) y dos derrotas (Tigre y Lanús). El único tanto del partido lo marco Eduardo Salvio a diez minutos del final.



El Xeneize ganó apenas dos juegos de los últimos diez, mientras que la última victoria fue el 19 de mayo 19 de mayo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Además, quedó a un punto de salir de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025, y a siete de la próxima Libertadores.



El Granate, por su parte, se recuperó de una dura eliminación entresemana por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. Además, el equipo del Ruso Zielinski volvió al triunfo en la Liga Profesional luego de 12 fechas.



45′ST: Se juegan cinco minutos más en La Fortaleza



40′ST: Boca la pasa mal



Brey salvó al Xeneize con otra gran atajada sobre Aquino, que le pegó desde afuera del área. En el rebote, Felipe Peña remata, se desvía y la pelota termina al córner.



38′ST: Lanús reclama por una mano de Anselmino



Tras el remate de Aquino, la pelota pega en el brazo de Aaron, que estaba de espaldas. No es infracción porque no amplía volumen.



34′ST: ¡GOL DE LANÚS!



Toto Salvio define ante la desesperada salida de Leandro Brey, que tapó pero la pelota se le metió por abajo del cuerpo.



32′ST: Cambios en Boca y Lanús



En el Xeneize, ingresa y tiene su debut absoluto el juvenil Joaquín Ruiz debuta en la primera de Boca, el que sale es Brian Aguirre. En el Granate, Dylan Aquino reemplaza a Lautaro Acosta.



32′ST: Ahora el que probó fue Advíncula



El peruano recibió a distancia y le pegó con potencia de zurda, cerca.



30′ST: Marcelino Moreno tuvo su gol



De contragolpe, Lanús contó con una gran chance desde los pies de su máxima figura, que enganchó dentro del área y metió un zurdazo, apenas desviado.



24′ST: Otro doble cambio en Boca Juniors



Ingresan Milton Giménez y Jabes Saralegui en lugar de Edinson Cavani y Marcos Rojo.



18′ST: Salvio lo tuvo de nuevo



En el mejor momento de Lanús, Toto recibió solo en la puerta del área y su remate se fue muy alto.



17′ST: Doble cambio en Boca Juniors



Adentro Gary Medel y Lautaro Blanco en reemplazo de Ignacio Miramón y Marcelo Saracchi.



15′ST: Saracchi y un gran corte a Salvio



Pelota profunda perfecta de Marcelino Moreno para Toto, que se disponía a definir, pero atento cruzó el defensor xenzeize al córner.



11′ST: Grosero error de Figal, salvó Brey a Boca



El defensor se la regaló a Marcelino Moreno, quien habilitó a Lautaro Acosta y tuvo el gol de no ser por la gran reacción del arquero xeneize.