¿Qué es Ángeles Somos? Viernes, 1 de noviembre de 2024

Vale recordar que la tradición es conocida como Ángeles Somos, cuyo origen se remonta a las épocas de la hispanidad y no existe fecha precisa que se conozca, pues se trata de una expresión popular de tradición oral y vivencial.

Esta tradición originaria de España llegó a Cartagena de Indias gracias a los colonizadores, para ese entonces el papa Bonifacio IV tomó la decisión de trasladar el Día de los Santos al primero de noviembre.



Si bien en localidades pequeñas todavía se conserva, en Corrientes se volvió a implantar la emoción que les produce a los pequeños la llegada del 1 de noviembre.



El 1 de noviembre, la Igle­sia católica celebra el Día de Todos los Santos, una anti­gua tradición y costumbre de toda nuestra provincia. Una de las localidades que se destaca en este aspecto es Caá Catí, celebración que allí involucra a toda la comuni­dad y ha adquirido tanta trascendencia, que este día por propia determinación de los alumnos no se dictan clases en las escuelas porque la totalidad de los chicos de la localidad salen desde ho­ras tempranas, recorriendo las calles y visitando a los vecinos para pedir la cola­ción.



Los niños se presentan con la imagen o la estampi­ta de un determinado santo o un crucifijo cubierto por un ramito de flores, con su indumentaria simbolizando a los angelitos, hasta con las alas en sus espaldas y una campanilla que hacen sonar ante cada domicilio al que llegan diciendo: “Án­geles somos, ángeles so­mos. Colación, colación, la bendición”’. Los dueños de casa solicitan que reciten un verso o recen una oración, recibiendo como respuesta un presente, golosina, chi­pá de almidón, bizcochitos, etc., que son depositados en una bolsita que todos llevan en esta ocasión. Los chicos, según la atención o amabi­lidad de los dueños de casa, generalmente responden con unos versos, por ejem­plo: “Esta casa es hermosa, donde vive Doña Rosa”, en caso contrario decían: “Esta casa es de estaño, donde vi­ven los tacaños”.



En la década de los años ‘60, el dúo Los Jangaderos, integrado por Raúl C. Varela y Carlos M. Miranda, impu­sieron esta costumbre acá en la Capital de la provin­cia, que hasta ese entonces era desconocida. En com­pañía de los integrantes de la Peña Folklórica Sapucay salían de serenata visitando a sus amistades y conocidos, durante más de diez años, y culminaban su recorrido -en caravana- en la localidad de Caá Catí. Participaban de esta serenata los poetas Juan Carlos Gordiola Niella (“Cancho”), Franklin Rúveda e integrantes de la República de Corrientes.



Rúveda compuso estas cuartetas para Los Janga­deros: “Ángeles somos, del cielo venimos, canciones traemos, colación pedimos”; como también escribió unos versos en alusión a esta fe­cha que tituló: “Chamamé de Ángeles Somos”, que mu­sicalizara Benito Argentino Varela y grabara Alcides Varela en su primer CD, “Serenata a mi Pueblo”, que junto con su hermano Raúl es hijo dilecto de Caá Catí.



Inicialmente esta cele­bración la encontramos en los pueblos celtas en Irlanda, se festejaba el 31 de octubre al finalizar el verano y al inicio de un nuevo año. Al llegar la noche se tenía la fiesta de los espíritus desencarnados que rondan por la tierra. Se prendían hogueras en medio de conjuros y hechizos y, en la Edad Media, se conocía como la “Noche de Brujas”.



Para nosotros el origen de esta fiesta lo encontramos en una tradición hispánica que pasó a nuestra América latina durante la coloniza­ción; además de nuestro país perdura en el Perú, Ecuador, Guatemala y El Salvador.



Los pueblos, como Santa Ana de los Guácaras, San Cosme, San Luis del Palmar, Mburucuyá, Monte Caseros, Gobernador Virasoro, en­tre otras localidades, revi­ven este folclore religioso y popular que en los últimos años cobró impulso parti­cularmente en el interior provincial.