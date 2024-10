La mujer hallada muerta es la ex dueña del hotel Jueves, 31 de octubre de 2024 El cuerpo de María Rosa Stefanic fue hallado ayer entre los escombros. Su familia la reconoció por un tatuaje en uno de sus brazos. Continúan las tareas de rescate En un trágico suceso en Villa Gesell, una mujer de 52 años, expropietaria del hotel derrumbado, perdió la vida cuando la estructura colapsó. Los equipos de emergencia lograron rescatar a varios heridos. Se desconoce aún la causa precisa del derrumbe. La fiscal Verónica Zamboni continúa con su investigación para esclarecer el hecho.



El cuerpo de la mujer hallada muerta anoche en los escombros del Apart Hotel Dubrovnik de Villa Gesell, que se derrumbó el martes último por la medianoche, fue identificado. Se trata del cadáver de María Rosa Stefanic, según confirmaron fuentes policiales



En el lugar también trabajan peritos de la Superintendencia de Bomberos de la PFA, que fueron convocados por la fiscal Verónica Zamboni, a cargo de esclarecer el hecho, con un expediente por estrago culposo agravado por las muertes de Stefanic y Ciocchini, una acusación que podría valerle una pena de hasta cinco años de cárcel a los responsables.



Zamboni avanza rápidamente en la investigación. Ayer jueves, indagó durante siete horas al capataz de la obra y a tres albañiles que fueron demorados por la Policía Bonaerense tras huir del lugar en la Avenida 1 al comienzo del derrumbe. También, envió a la fuerza provincial con una orden de presentación al estudio del arquitecto vinculado a las obras. Los actuales dueños del hotel, por lo pronto, ya se presentaron en la causa con un abogado.



La fiscal “tiene una hipótesis y mucha información que se está relevando, y es clave lo que digan los peritos”, resaltó Alonso. Sin embargo, aclaró que “hasta que no lleguemos a los cimientos de los edificios y nos encontremos con lo que pasó, no vamos a cerrar la evidencia jurídica”.