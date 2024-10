Se derrumbó el edificio de un hotel : los bomberos intentan rescatar a las personas Martes, 29 de octubre de 2024

El edificio de 10 pisos del Apart Hotel Dubrovnik colapsó, dejando a varias personas atrapadas.



Bomberos y equipos de emergencia trabajan para rescatar a las personas atrapadas.



La causa del derrumbe es desconocida, aunque había obras en el edificio que el municipio calificó como irregulares.



Lo esencial: un edificio de diez pisos en el centro de Villa Gesell, donde funcionaba el Apart Hotel Dubrovnik, se derrumbó alrededor de las 0:50. Según testigos y el jefe del operativo, Hugo Piriz, entre 7 y 9 personas se encontraban en el edificio al momento del colapso. Las labores de rescate, que incluyen equipos especializados y perros rastreadores, continúan mientras intentan evacuar a los atrapados. El intendente local, Gustavo Barrera, confirmó que “cerca del 80% del edificio se vino abajo”, afectando también a edificios vecinos y limitando el acceso de maquinaria pesada.



El edificio de 10 pisos donde funciona el Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en la Avenida 1 en el centro de Villa Gesell, a una cuadra de la playa, se derrumbó esta madrugada, cerca de la 0:50. Según información oficial, en el momento del colapso había entre 7 y 9 personas alojadas, quienes quedaron atrapadas bajo los escombros.