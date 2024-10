Boca eliminó por penales a Gimnasia y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

Jueves, 24 de octubre de 2024



En Rosario, el equipo de Gago ganaba con gol de Anselmino, pero tras una mala salida de Brey, el Lobo igualó con tanto de Rojo, en contra. En los penales, el arquero xeneize se redimió y desvió cuatro disparos para brindarle la clasificación.





BOCA JUNIORS LE GANÓ 2-1 A GIMNASIA EN LOS PENALES Y AVANZÓ A LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA



Leandro Brey fue el héroe al contener cuatro de los cinco remates del Lobo. Antes, en los 90 minutos reglamentarios, Aaron Anselmino puso en ventaja al Xeneize y Marcos Rojo, en contra, niveló para el cuadro platense, tras una mala salida del arquero xeneize, que se redimió en la definición desde los doce pasos. En la próxima instancia, el equipo de Fernando Gago jugará ante Vélez Sarsfield.





DEFINICIÓN POR PENALES:



Gimnasia (1): Pablo De Blasis (gol); Rodrigo Castillo (atajó Brey); Franco Troyansky (atajó Brey); Leonardo Morales (atajó Brey); David Salazar (atajó Brey).



Boca Juniors (2): Marcos Rojo (gol); Miguel Merentiel (atajó Ledesma); Nicolás Figal (gol); Milton Giménez (travesaño).



96 minutos: Final del partido



Tras la igualdad 1 a 1, Boca y Gimnasia definen por penales el pase a las semifinales de la Copa Argentina.



23:34 hs

AYER

96 minutos: Pol Fernández mereció la roja



Pésimo arbitraje de Baliño que solo amonestó al jugador de Boca, que lanzó un planchazo de atrás. El partido se le fue de las manos al árbitro.



23:30 hs

AYER

91 minutos: Durísima infracción sobre Kevin Zenón



Nicolás Garayalde fue muy fuerte contra el futbolista de Boca, que salió llorando y en camilla. Como el Xeneize agotó los cambios, termina el partido con diez. El árbitro Baliño ni siquiera amonestó.



23:28 hs

AYER

90 minutos: Se juegan cuatro minutos más



23:25 hs

AYER

86 minutos: Milton Giménez tuvo el segundo de Boca



El delantero xeneize, tras una serie de rebotes, estuvo a punto de marcar pero justo lo interceptó Enzo Martínez.



23:23 hs

AYER

85 minutos: Pata Castro mereció la roja por una dura infracción



El jugador de Gimnasia se le tiró desde atrás y bajó a Kevin Zenón. El árbitro Jorge Baliño solo amonestó.



23:20 hs

AYER

81 minutos: Zenón y un pase preciso



Figal no llegó por poco, tras un muy buen envío de pelota parada del ex mediocampista de Unión de Santa Fe.



23:17 hs

AYER

79 minutos: De Blasis se gana la amarilla



El futbolista de Gimnasia cortó con foul táctico a Zenón y es amonestado.



23:13 hs

AYER

74 minutos: Figal se perdió el gol de Boca



Excelente triangulación entre Figal, Pol y Advíncula, quien vuelve a tocar para el lateral derecho, que remató forzado y muy desviado. El ex Independiente estaba de frente al arco para definir.



23:06 hs

AYER

68 minutos: Doble cambio en Boca Juniors



Milton Giménez reemplaza al Changuito Zeballos y Nicolás Figal sustituye a Miramón, amonestado.



23:04 hs



66 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!



Tras un error en salida de Brey, De Blasis de arremetida convierte el empate en el mejor momento del Lobo. Marcos Rojo perdió la marca y pareció rozar la pelota.