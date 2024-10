Atlético Mineiro goleó al River de Gallardo en Brasil

Miércoles, 23 de octubre de 2024

El Millonario cayó 3-0 en Brasil por la primera semifinal de la Copa Libertadores. Deyverson, en dos oportunidades, y Paulinho fueron los goleadores de la noche en el Arena MRV de Belo Horizonte. La revancha será en una semana, en el Monumental.

River Plate sufrió una dura derrota por 3 a 0 ante Atlético Mineiro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Arena do Galo de Belo Horizonte. Deyverson fue la gran figura de la noche con dos goles, mientras que Paulinho decoró la goleada. El próximo martes 29, el Millonario intentará remontar la serie en el estadio Monumental de Núñez.



El partido comenzó con un contratiempo para el equipo de Marcelo Gallardo, ya que Marcos Acuña sufrió una lesión durante el calentamiento, lo que obligó a Enzo Díaz a ocupar su lugar en la alineación titular. A pesar de este cambio inesperado, River Plate intentó mantener el control del juego, pero se encontró con un rival que supo anticiparse y cortar sus circuitos.



El desarrollo del partido fue complicado desde el inicio para River. En una jugada temprana, un gol de Deyverson fue anulado por fuera de juego, pero el VAR no intervino en una jugada polémica que involucró una posible mano en el área de Leandro González Pirez. Hasta que a los 21 minutos, Hulk asistió a Deyverson, quien logró superar al arquero Franco Armani y abrió el marcador.



El segundo tiempo siguió siendo desfavorable para el equipo argentino, que no pudo nunca encontrar su ritmo. Atlético Mineiro fue el que mantuvo la presión y aprovechó sus oportunidades. La falta de juego fluido y la intensidad del equipo local complicaron aún más las aspiraciones de River Plate que terminó sufriendo dos tantos más: Deyverson remató cruzado tras una excelente habilitación de Guilherme Arana a los 69 minutos, mientras que Paulinho puso las cifras definitivas a los 73′.



Este resultado dejó a River Plate muy comprometido y en una posición difícil para el partido de vuelta, donde necesitará remontar el marcador para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la final del torneo continental.