Colapinto ignoró a un ex piloto inglés que lo criticó antes de su debut Martes, 22 de octubre de 2024

Martin Brundle, ex piloto y actual comentarista de Sky Sports, había cuestionado al argentino y también al mexicano Checo Pérez, con quien Franco mantiene una buena relación.

Franco Colapinto llamó la atención de las cámaras de la Fórmula 1 debido a su sorprendente manejo tanto dentro como fuera de la pista. A pesar de ser un novato en la categoría, con apenas cuatro carreras en la Máxima, completó una muy buena labor en el último Gran Premio de Estados Unidos. Durante su participación en Austin, Texas, volvió a mostrar su comportamiento extrovertido que lo hace realizar acciones “fuera del cassette”, como la que realizó en la previa de la carrera al ignorar completamente a un ex piloto inglés y actual comentarista.





Durante el GP en el Circuito de las Américas se produjo este incidente que llamó la atención de los medios. El piloto de Williams protagonizó un momento tenso con Martin Brundle, reconocido comentarista y cronista de Sky Sports, con pasado en la Fórmula 1. Cuando el inglés se acercó a Colapinto con la intención de realizarle algunas preguntas, el argentino continuó su camino sin detenerse e ignorándolo por completo.



La intención de Brundle al arrimársele fue si podía tener unas palabras. Colapinto simplemente sonrió de manera incómoda mientras se dirigía al frente de la parrilla para el himno nacional. El paso de Franco se aceleró cuando vio venir al inglés. “Hola, me llamo Martin Brundle, Sky. No nos conocemos. ¿Podemos charlar?”, expresó el corresponsal antes de que el piloto de Williams pasara por su lado. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, sentenció el experimentado locutor, segundos después.



Esta actitud de Colapinto tiene un trasfondo y aunque algunos usuarios de la red social X (antes Twitter) criticaron su accionar, otros coincidieron con el argentino debido a los motivos que lo llevaron a Franco actuar de este modo. Según replicó en el pasado el medio F1Oversteer, Brundle había dicho que la “Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento” y planteó: “Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar: ‘wow, cuidado, va a ser algo especial’”. Esta frase se habría desarrollado en la previa a la práctica 1 del GP de Monza, que marcó el estreno del argentino como piloto principal de Williams. Ese fin de semana largó 18°, tuvo una destacada actuación y cruzó la meta 12° finalmente.