La operación que salvó uno de sus testículos tras el US Open: “Casi pierdo mi pelota” Martes, 22 de octubre de 2024 El tenista ruso bromeó acerca de la cirugía de emergencia que le tuvieron que practicar tras el Grand Slam de Estados Unidos.

El mundo del deporte, pese a ser saludable, conlleva una serie de riesgos para los deportistas profesionales. El tenista ruso Andrey Rublev tuve que hacer frente a una operación de urgencia tras su participación en el US Open. El jugador cayó en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos, tras perder su partido, después de cinco sets, ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Cuando estaba abandonando las instalaciones del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, Nueva York, sintió un fuerte dolor en el testículo. El ruso, de 26 años, acudió inmediatamente al servicio de urgencia.



Este movimiento fue el que le salvó, como él mismo confesaba en el Abierto de Estocolmo. Pese a la gravedad del asunto, el joven ha querido restarle importante e, incluso, ha bromeado con la situación. “No sé cómo contarlo de forma inteligente, pero sí puedo contarlo de forma divertida: casi pierdo mi pelota”.



“Tuve muchísima suerte. No me llegaba la sangre al testículo y en el hospital me dijeron que cuando pasa eso solo tienes cinco o seis horas para solucionarlo. Si no, hay que amputar”, explicó. “No sé por qué dije: ‘Me noto algo raro, vamos al hospital’. Me revisaron inmediatamente y me llevaron para hacerme una operación de urgencia cuando solo habían pasado tres o cuatro horas desde que noté la primera sensación”, informó.



Cuestión de horas

El deportista, que actualmente juega bajo bandera neutra, finalizó su historia añadiendo, de nuevo, un toque de humor a la situación. “Lo hicieron muy bien y al final todo salió genial, pero recuerdo que lo último que hice antes de que me anestesiaran fue firmar un papel en el que les autorizaba para que pudieran amputarme la pelota. Eso fue lo último que vi antes de la operación”, confesó.





El tenista, que se encontraba disputando el Nordic Open, en la segunda ronda venció con facilidad a Alexandre Muller por 6-4 y 6-1, en un partido que duró, apenas, 64 minutos. Sin embargo, no pudo pasar de cuartos de final. Perdió contra el suizo Stan Wawrinka. El encuentro acabó en sets por 6 (5) - 7 y 6 (5) - 7.



A por todas



El Swiss Indoors Basel está en marcha y el ruso quiere seguir sumando puntos, que pueden ser vitales de cara al final de la temporada. Entre los participantes se encuentran Casper Ruud y el propio Andrey Rublev. Ruud mantiene una ventaja de 225 puntos sobre Rublev, quien, a su vez, cuenta con 265 puntos sobre la novena plaza que ocupa Alex de Miñaur. A Suiza también han viajado varios españoles, como Roberto Carballés, Pedro Martínez o Roberto Bautista. Este último será el rival de Ruud en la ronda de 32, que se disputa el miércoles 23 de octubre.



El tenista, que se encontraba disputando el Nordic Open, en la segunda ronda venció con facilidad a Alexandre Muller por 6-4 y 6-1, en un partido que duró, apenas, 64 minutos. Sin embargo, no pudo pasar de cuartos de final. Perdió contra el suizo Stan Wawrinka. El encuentro acabó en sets por 6 (5) - 7 y 6 (5) - 7.



A por todas

El Swiss Indoors Basel está en marcha y el ruso quiere seguir sumando puntos, que pueden ser vitales de cara al final de la temporada. Entre los participantes se encuentran Casper Ruud y el propio Andrey Rublev. Ruud mantiene una ventaja de 225 puntos sobre Rublev, quien, a su vez, cuenta con 265 puntos sobre la novena plaza que ocupa Alex de Miñaur. A Suiza también han viajado varios españoles, como Roberto Carballés, Pedro Martínez o Roberto Bautista. Este último será el rival de Ruud en la ronda de 32, que se disputa el miércoles 23 de octubre.