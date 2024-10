"Quien conduce el proceso es vital a la hora de la toma de decisiones"

Lunes, 21 de octubre de 2024



El Ministro Secretario General de la Gobernación se refirió a la situación de la UCR local y analizó el escenario de cara al 2025.

"Hoy tenemos una presencia pública de un sector mayoritario liderado por Gustavo Valdés, muy fuerte. Y sí tenemos expresiones minoritarias en contra. Que se canalizarán o no dentro de otra alianza que no va a ser la nuestra", dijo sobre la situación de la UCR.



"Dentro del radicalismo lo que queremos hacer es un análisis de una persona que vaya hacia adelante, que conduzca nuestro espacio con las características y profundizadas que ha tenido esta nueva etapa", resaltó.



Relación con el Gobierno nacional

"Hay avance, hay diálogo. Lo que pasa es que la definición política que tiene la Argentina hoy a partir del gobierno de Milei es de que las provincias funcionen con sus recursos sin ningún tipo de aporte discrecional por parte del gobierno nacional, incluso cortando fondos que naturalmente la Nación mandaba a las provincias en el área de salud, en el área de educación"



"Hay un centralismo exacerbado. El esfuerzo que hacemos nosotros acá con la luz, con el transporte, no lo hacen los porteños. Si uno mira el nivel de ingreso promedio en la Capital Federal, es superior al del norte del país. Sin embargo, nosotros acá en Corrientes tenemos que soportar aumento por falta de subsidio, por decisión del gobierno nacional, que no la toman después en el AMBA. Consagran la idea de argentinos de primera y argentinos de segunda", analizó.