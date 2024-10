Mandiyú goleó en el interior para quedar puntero en la Zona 8

Lunes, 21 de octubre de 2024

Con una gran producción ofensiva, el equipo dirigido por Walter Zacarías dio muestra de su jerarquía al vencer a Defensores de San Roque por 4 a 0. Julio Sena, en dos oportunidades, Gonzalo González y Junior Sánchez Núñez, marcaron los tantos.



Para este encuentro y al igual que en el estreno, el DT no pudo contar con Aldo Araujo por una molestia muscular. Zacarías apostó por tres variantes respecto al empate ante Sportivo Santa Lucía: José Aquino reemplazando en el arco a Axel Corradini, Maximiliano Núñez por Elías González y Gonzalo González por Federico Torres. Desde los minutos iniciales, el albo mostró intenciones de adueñarse de la pelota y llevar las riendas del encuentro con presión alta en la salida del dueño de casa. A los 8 minutos llegó la primera chance con una buena proyección de Maximiliano Núñez que se animó a rematar desde muy lejos y su disparo dio en el travesaño.





El algodonero avisaba temprano, pero aún debería esperar para tomar la primera ventaja. Antes de que eso suceda, Guillermo Barreto tuvo sus chances, primero con una buena asistencia de Facundo Tello que derivó en un intento que pasó cerca del primer palo y, luego, el atacante paraguayo lo tuvo de cabeza pero falló en darle buena dirección. Las aproximaciones del visitante terminaron en la apertura del marcador con un tiro libre de Gonzalo González a los 34. El derechazo directo del ex Lipton se ubicó abajo del segundo palo defendido por el portero Lisandro Arocha que no alcanzó a sacarla. Así, culminó el primer tiempo con Mandiyú arriba y con justicia por lo realizado por ambos elencos.



Luego de no tener programación este fin de semana por jugar el Torneo Regional Federal Amateur, Mandiyú jugará entre semana por la Copa de la Liga Correntina de Fútbol (LCF). El miércoles, desde las 19, el albo chocará en la cancha de Libertad ante el dueño de casa por la tercera fecha de la Zona D. Este cotejo contará con Adrián Agustín Sosa como árbitro designado. En la fecha pasada del certamen liguista, los dirigidos por Walter Zacarías igualaron 2 a 2 ante Soberanía (goles de Francisco Sosa Ugolini y Guillermo Barreto). Mientras que en el debut había derrotado a Yaguareté (3 a 1).



El estadio del decano tiene programado en primer turno el cruce entre Deportivo Empedrado e INVICO (Zona B), desde las 17. Este cotejo tendrá a Federico Santiago Encina como juez principal.