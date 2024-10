Aumentó la tarifa de taxis y quedó en $1600 la bajada de bandera

Viernes, 18 de octubre de 2024

Los coches de la UTC establecieron su mínima al mismo importe que los remises, por cuarta vez en el año.

La Unión de Taxis de Corrientes (UTC) aplicó el cuarto aumento del año en su "bajada de bandera", tarifa que pasó de 1.400 a 1.600 pesos (+14%) y equiparó su mínima con la de sus pares, los remiseros.



En ese sentido, desde el núcleo transportistas aurinegros explicaron que, desde el segundo kilómetro recorrido, el valor de la cuadra (100 metros) quedó en 80 pesos. El vocero de la UTC, Adrián Maidana, precisó a época: "Tratamos de reacomodar y actualizar la tarifa en la menor medida posible, porque no queremos sobrecargar a los clientes. Aún así debemos aplicar este tipo de variaciones para no perder tanta rentabilidad".



El servicio de taxis de la ciudad, actualmente, cuenta con 180 unidades y dispone de 12 paradas en diferentes puntos de la ciudad. Estas están ubicadas y delimitadas en la intersección de Junín y Santa Fe, Salta, Córdoba y San Lorenzo; Pellegrini y Casino; hospitales Llano y Escuela; terminal; aeropuerto; Cardiológico; Ferré y Jujuy y Carrillo y Niveyro.





Juntos a la par





Las subas en el transporte liviano se dan prácticamente a la par entre remises y taxis, tradicionales sectores del transporte liviano de esta ciudad que hoy tienen fuerte competencia con los coches de plataformas digitales (primordialmente de Uber). Al comienzo de esta semana, los primeros en establecer su mínima en 1.600 pesos fueron los remiseros y -como ya es habitual- al día siguiente hicieron lo propio los taxistas.



La progresión estadística de las subas efectivizadas por el sector remisero, hasta ahora, se dio así: en enero la mínima estaba 800 pesos. En marzo pasó a 1.000 pesos, en mayo a 1.200 pesos, en agosto alcanzó los 1.400 pesos y ahora llegó a 1.600 pesos, lo que denota que durante lo transcurrido de 2024 esa tarifa ya tuvo un alza del 100% (+800 pesos). Los taxistas siguieron a sus pares durante cada variación. Los trabajadores del volante anticiparon que hasta diciembre, no habrá más movimientos tarifarios.