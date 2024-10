Valdés fue electo Presidente de la Región Litoral por la unión de las provincias

El mandatario correntino abrió el acto manifestando la necesidad de que las provincias trabajen en conjunto y trazó como prioridades la Hidrovía, la energía y la distribución de recursos.es y Formosa firmaron en la jornada el acta constitutiva.

Tras una reunión de trabajo entre los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chaco, Leandro Zdero; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Misiones, Hugo Passalacqua; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solis, en representación del mandatario de esa provincia, Gildo Insfrán, en el Museo de la Constitución, los mandatarios se trasladaron pasado el mediodía hasta el Centro Cultural "La Redonda", para firmar en un acto el Tratado de integración para la constitución de la Región Litoral.



Tras hacer lo propio y explicarse el objetivo del mismo, se anunció que Valdés fue elegido como primer presidente pro témpore de la flamante Región y se lo invitó a dar el discurso de apertura.



Así, al inicio de alocución Gustavo Valdés, expresó que “en esta invencible provincia de Santa Fe, quiero agradecer a los gobernadores por darme la responsabilidad de coordinar la zona para ir sumando más trabajo”.



El gobernador de Corrientes recordó en su discurso la firma del Tratado del Cuadrilátero, en 1822, “donde provincias madres y pioneras del federalismo, como Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, debatíamos temas como los de hoy: los derechos del puerto, para que no sean patrimonio exclusivamente de una provincia o un sector, y deba ser una cuestión administrada por todas las provincias de la Argentina en común beneficio”, citó el mandatario, aludiendo que “hoy, luego de 200 años, estamos discutiendo lo mismo”.



Continuando, Valdés dio cuenta que hoy, “como Región Litoral, nos juntamos para luchar juntos por el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos, desde cada uno de los puertos de nuestras zonas, trabajando para lo mismo, y exigir la participación de nuestras provincias en la delimitación e intereses de la navegación, que son centrales para que nuestros productos puedan competir con el mundo”. “Si no hay mirada común es imposible que tengamos un país diferente”, añadió el mismo, a la vez que ratificó en seguir trabajando con sus pares provinciales “por esa Hidrovía, que es fundamental para todos, y para que los derechos sean distribuidos federalmente, y así puedan tener sus puertos en condiciones y darle competitividad a los que producen, los que trabajan el campo y en la industria”.



Energía



Luego, el mandatario provincial se refirió a Corrientes, Misiones y Entre Ríos, específicamente, recordando que estas jurisdicciones cuentan con las centrales hidroeléctricas como Yacyretá y Salto Grande, “las cuales producen para seis provincias, y no puede ser que de noviembre a marzo tengamos verdaderos problemas para el confort de cada uno de los hogares y poder vivir en condiciones dignas”.



En este sentido, Valdés instó a que la población pueda tener acceso a una tarifa energética más accesible con una tasa diferenciada para aquellos que consumen hasta 600kw, también “para seguir en condiciones de seguir desarrollándonos como la masa forestal más importante de la Argentina”, a la vez que también destacó la ganadería en Corrientes y el polo industrial de Santa Fe.



“Llegó el momento de unir los esfuerzos en este tratado para mirar el futuro juntos e ir al Congreso de la Nación para discutir cómo se distribuyen los recursos”, añadió el mismo gobernador, instando a “tener una mirada en común con la Nación Argentina”.



Cerrando con sus palabras, Valdés se esperanzó en poder lograr en la Región, desarrollo y futuro, “y no ver a nuestros jóvenes en otros países”, por lo que convocó a las provincias “a abrazarnos y buscar las coincidencias para la construcción de una república diferente”.



Pullaro propuso un “modelo diferente”



Seguidamente, en su carácter de anfitrión, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que es un “honor recibirlos a todos” y agradeció la presencia de los mandatarios de las provincias del Litoral, en “este momento difícil y complejo que transita la Argentina”.



“Venimos a defender el federalismo y esta Región Litoral constituye una parte importante del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina”, aseveró Pullaro, reafirmando en el marco del acto el “compromiso de trabajar juntos, codo a codo, equipos de gobiernos y técnicos de cada provincia, en una agenda en común para poder crecer” y que la misma tenga impacto en la “política de agenda parlamentaria de nuestro país, para defender la Región Litoral”.



Continuando, Pullaro sostuvo que “abordamos una agenda en común que nos va a fortalecer como provincias y en nuestras gestiones” y con tono firme expresó: “Venimos a proponerles a nuestras provincias y al país, un modelo diferente, que piense en el campo, la industria, el desarrollo portuario, las exportaciones y en la apertura de nuevos mercados”, apuntando a generar “crecimiento económico, empleo y fortalecer el sistema productivo”.



“Somos seis provincias que aportamos para sostener un modelo federal y sacar al país adelante, al lado de nuestras universidades, las ciencias, la tecnología, fortaleciendo la educación”, prosiguió afirmando el mandatario santafesino, quién para cerrar manifestó: “Tenemos una gran oportunidad ante nosotros, de imponer la agenda de la Región Litoral, a la que se sumará próximamente la provincia de Córdoba”.



Frigerio solicitó ser parte de las discusiones



“Es un momento histórico”, expresó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio al momento de su alocución quien en ese marcó destacó que “somos una familia en la región del Litoral y tenemos que estar más unidos que nunca” porque “nos une una historia en común”.



En esa línea, el mandatario insistió en las fortalezas de la región diciendo que “tenemos un potencial enorme que hay que aprovechar y lo vamos hacer si trabajamos en conjunto, aprendiendo de las experiencias de cada uno” y “pensando en cómo hicieron las demás provincias para avanzar en conjunto”, añadió.



Además, Frigerio remarcó la importancia de dar pelea ante Nación ya que “debemos solicitar a las autoridades nacionales que nos incluyan en las discusiones de la Hidrovía, por ejemplo, porque sin el conocimiento de las provincias que integran las cuencas no es posible avanzar”.



“En este último tiempo las seis provincias fuimos perjudicadas como nunca antes por Nación, al no transferirnos ni un solo peso de las cajas previsionales, un hecho sin sentido y un acto de discriminación”, expresó el mandatario entrerriano al detallar uno de los hechos que dificulta a la región dar respuesta a sus ciudadanos y ante ese hecho, Frigerio adelantó que “vamos a dar una pelea en la Justicia de manera conjunta” y también mencionó que en materia energética la discriminación se acrecienta aún más pero por tales motivos mencionados, “se abre un nuevo capítulo en la historia para dar pelea”, dijo para cerrar.



Zdero resaltó el trabajo articulado en la región



Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero comentó que “estamos ante la firma de un pacto pensando en el crecimiento y desarrollo de la región. Este acuerdo nos permitirá pensar en una visión de región con visión a dónde queremos ir”.



“Estamos dando paso a dejar detrás años de mirarnos de reojo y trabajar espalda con espalda para emprender el camino para afrontar y potenciar los comunes denominadores que tenemos y a la vez, coincidir con las necesidades que nos unen para cambiarle la vida a la gente”, remarcó el mandatario chaqueño, quien además insistió en la construcción de una “mirada productiva para contar son potencialidades a desarrollar”.



En esa línea, Zdero expresó que el camino a seguir es “consolidar la educación para el trabajo y el sistema productivo que queremos desarrollar” porque “este es el aporte que queremos hacer desde nuestra región”.



Al igual que sus pares, el gobernador de Chaco mencionó que las recursos naturales y espacios verdes de cada una de las provincias de la región es la punta de lanza a cuidar teniendo en cuenta que “las miradas están puestas y las exigencias de que seamos el oxígeno y pulmón están, pero debemos pedir que no resignen y valoren estos espacios por el bien de nuestra gente” y por ello, ratificó el compromiso “por la historia para el crecimiento y desarrollo de la región y para consolidar una argentina federal que nació desde el interior del país al puerto de Buenos Aires”.



Passalacqua instó a “luchar democráticamente”



En tanto, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua fue contundente sobre lo que considera “el centralismo porteño” y “las injusticias y olvidos” que ocasiona en el resto del país. “Bueno Aires solo da amarguras”, citó a José Gervasio Artigas y llamó a “luchar democráticamente” para hacer cumplir el federalismo que la Constitución establece.



Passalacqua declaró que las provincias litoraleñas tienen mucho para trabajar en común, sobre todo en materia energética y de transporte, pero no cerró la puerta a colaborar con las demás. “Hay problemáticas que son transversales”, precisó, llamando a “no esconder” los problemas incómodos y empezar a reconocerlos.



“En las escuelas, dentro de cuarenta años, se hablará de esta iniciativa y sobre lo importante que fue”, finalizó.



También, la representante de la mesa ejecutiva de la región por la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone remarcó en la ocasión que “hoy nuestros gobernadores están creando un sentido de grandeza para la Nación”.



Firma de los mandatarios y detalles del acuerdo



Luego de concluir los discursos, los mandatarios presentes dieron paso a la firma del acta del tratado de integración para la constitución de la Región Litoral y posteriormente, en el mismo escenario se firmó el diploma fundacional.



Cabe mencionar que dicho acuerdo se trata de un encuentro histórico en el que los mandatarios de dichas provincias suscriben el Acuerdo por medio del cual se constituye la Región Litoral con el fin de promover el desarrollo sostenible en lo económico, productivo, logístico y social, como así también el desarrollo humano de la salud, la seguridad, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Además, cuya conformación está contemplada en el Artículo 124° de la Reforma Constitucional de 1994 que prevé “el fortalecimiento de los lazos interprovinciales, reconociendo a las provincias la posibilidad de crear regiones para el desarrollo económico y social, y de establecer órganos con facultades propias para el cumplimiento de sus fines”.



Con esta firma que tiene un sentido netamente federal, las provincias que la componen pretenden atender las demandas pendientes de resolución en la región a partir de la consolidación de un plan estratégico que garantice el bienestar y las condiciones de desarrollo, pensando en una región Litoral sana, segura, educada, trabajadora, productiva y activa.