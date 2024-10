The Cure lanza un nuevo adelanto de su próximo disco Jueves, 17 de octubre de 2024 Afragile thing” es el segundo track del nuevo álbum de The Cure, “Songs of a lost world” que se lanzará el 1ro de Noviembre. El álbum, decimocuarto de estudio, es el primero en 16 años.





Las canciones del disco fueron estrenadas durante la gira de la banda de 90 fechas y 33 países “Shows Of A Lost World”, para más de 1,3 millones de personas y con gran éxito de crítica y de fans.



El single ya esta disponible para escuchar y la banda revelo hoy el resto de los nombres de las canciones del álbum.



"A fragile thing” está impulsado por las dificultades que enfrentamos al elegir entre necesidades mutuamente excluyentes y cómo lidiamos con el arrepentimiento inútil que puede seguir a estas elecciones, por más seguros que estemos de que se han tomado las decisiones correctas... a menudo puede ser muy difícil ser la persona que realmente necesitas ser”, expresó Robert Smith.



“Songs of a lost world” fue escrito y arreglado por Robert Smith, producido y mezclado por Robert Smith & Paul Corkett y realizado por The Cure - Robert Smith: voces / guitarra / bajo de 6 cuerdas / teclado, Simon Gallup: bajo, Jason Cooper: batería / percusión, Roger O”Donnell: teclados, Reeves Gabrels: guitarra.



El álbum fue grabado en Rockfield Studios en Gales.



Robert Smith creó el concepto de la portada, y Andy Vella, colaborador de Cure desde hace mucho tiempo, se encargó del arte y del diseño del álbum. La portada muestra "Bagatelle", una escultura de 1975 de Janez Pirnat.



Este material se lanzará como un 1LP, un master de 2 LP a media velocidad de Abbey Road de Miles Showell, un LP de color mármol, un casete doble, un CD, un paquete de CD de lujo con un Blu-ray con una versión instrumental del disco y una mezcla Dolby Atmos del álbum, y formatos digitales.