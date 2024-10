Nuevas revelaciones que involucran a Mbappé en el delito de abuso sexual

Jueves, 17 de octubre de 2024

Se conocieron detalles del escándalo. Del hotel de lujo y un conserje organizador de fiestas VIP a la estrategia de la abogada del futbolista del Real Madrid





También se refirió al orgullo que está generando en los argentinos que después de 23 años pudieron tener un piloto en la Máxima. Indicó que “es parte del proceso y recién estoy aprendiendo un montón de cosas. Estoy muy expuesto y es todo más complicado. Me iré adaptando de a poco. Me sigo manejando como antes de correr en la F1″.



Este fin de semana, en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, competirá por primera vez en una carrera Sprint. “Al ser solo una práctica libre estuvimos trabajando mucho con el equipo sobre el set up (puesta a punto del auto). Estoy preparado para la carrera, obviamente que va a ser difícil porque es otro circuito nuevo, pero estoy contento con esta experiencia de mi primera carrera Sprint, que es un formato que le da más acción al fin de semana, más diversión al que ve las carreras. Veré cómo me va y después de mi primera vez podré opinar mejor”, manifestó el oriundo de Pilar.



En tanto que también opinó sobre otro tema clave como los neumáticos y su gestión: “Estoy aprendiendo mucho con los neumáticos y es lo más difícil de entender. Este fin de semana con la Sprint es más difícil, en la clasificación tenemos que usar un solo set de gomas (N. de la R: habrá dos clasificaciones, una para la Sprint y la otra para el domingo) y eso te limita mucho en cuanto al tiempo en pista. Es complicado eso, pero estoy trabajando bien con el equipo. Tener dos carreras en un fin de semana será muy divertido”.



Colapinto corrió tres carreras en la F1 y luego de terminar en el 12.º puesto en Monza, Italia, sumó sus primeros puntos al ser octavo en Azerbaiyán, en el desafiante circuito callejero de Bakú. Después de 42 años, un argentino pudo cosechar unidades en la Máxima tras el segundo puesto de Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica 1982. Una semana más tarde, Franco resultó undécimo en Singapur, donde efectuó una largada de antología, ya que saltó del decimosegundo lugar al noveno y pudo controlar el auto con un volantazo para evitar un trompo en la primera curva. Terminó undécimo en la carrera nocturna en Marina Bay, la competencia más dura del año, con más de 60 grados arriba del auto, 90 por ciento humedad y una pérdida promedio de cuatro kilos.



Este fin de semana, en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, competirá por primera vez en una carrera Sprint. “Al ser solo una práctica libre estuvimos trabajando mucho con el equipo sobre el set up (puesta a punto del auto). Estoy preparado para la carrera, obviamente que va a ser difícil porque es otro circuito nuevo, pero estoy contento con esta experiencia de mi primera carrera Sprint, que es un formato que le da más acción al fin de semana, más diversión al que ve las carreras. Veré cómo me va y después de mi primera vez podré opinar mejor”, manifestó el oriundo de Pilar.



En tanto que también opinó sobre otro tema clave como los neumáticos y su gestión: “Estoy aprendiendo mucho con los neumáticos y es lo más difícil de entender. Este fin de semana con la Sprint es más difícil, en la clasificación tenemos que usar un solo set de gomas (N. de la R: habrá dos clasificaciones, una para la Sprint y la otra para el domingo) y eso te limita mucho en cuanto al tiempo en pista. Es complicado eso, pero estoy trabajando bien con el equipo. Tener dos carreras en un fin de semana será muy divertido”.



Colapinto corrió tres carreras en la F1 y luego de terminar en el 12.º puesto en Monza, Italia, sumó sus primeros puntos al ser octavo en Azerbaiyán, en el desafiante circuito callejero de Bakú. Después de 42 años, un argentino pudo cosechar unidades en la Máxima tras el segundo puesto de Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica 1982. Una semana más tarde, Franco resultó undécimo en Singapur, donde efectuó una largada de antología, ya que saltó del decimosegundo lugar al noveno y pudo controlar el auto con un volantazo para evitar un trompo en la primera curva. Terminó undécimo en la carrera nocturna en Marina Bay, la competencia más dura del año, con más de 60 grados arriba del auto, 90 por ciento humedad y una pérdida promedio de cuatro kilos.