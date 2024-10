Hay que eliminar los criaderos del Dengue

Miércoles, 16 de octubre de 2024

Buscan los síndromes febriles que no tiene diagnóstico, se busca Dengue, Zika y Chikungunya. Este momento es fundamental para la prevención, porque si no hay criaderos en los domicilios no habrá Dengue. La intensidad del brote dependerá de criaderos.



Los equipos de la cartera sanitaria recorren los barrios haciendo control vectorial. Remarcaron que se encuentran larvas y piden mayor cuidado en los hogares para prevenir casos.



En el marco del Plan de prevención y control del Dengue que se presentó hace dos semanas, el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, continúa con el control vectorial tanto en Capital como en el interior. Esta semana están realizando actividades en el barrio San Martín de la ciudad de Corrientes.



“Nos encontramos en la fase de interbrote, es decir, estamos trabajando la parte de prevención donde aún no tenemos circulación viral. Es probable que sí tengamos y por eso estamos realizando la vigilancia intensificada. Estamos buscando los síndromes febriles que no tiene diagnóstico, se busca Dengue, Zika y Chikungunya. Este momento es fundamental para la prevención, porque si no hay criaderos en los domicilios no habrá Dengue. La intensidad del brote dependerá de los criaderos en los domicilios”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



Agregó que, en este marco, llevan adelante tareas de control focal. El equipo de Salud va y mira la casa de los vecinos en búsqueda de la presencia o no de criaderos y, sí hay larvas del Aedes aegypti.



“En las viviendas de toda la provincia se siguen encontrando criaderos positivos y larvas del Aedes. Con este escenario, en esos barrios, es muy probable que haya un brote de Dengue”, advirtió.



Por otra parte, en cuanto a la vacunación dijo que “es importante que, pasado los tres meses de la primera colocación, se pongan la segunda”. Está habiendo demanda y consultas para iniciar y completar esquemas de vacunación.



“La gente, puede ingresar a la página (vacunacion.corrientes.gob.ar) o ir al vacunatorio donde se colocó la primera”, señaló y agregó que “se continúa con personas entre 20 y 40 años, este grupo predominó en cuanto a casos en el último brote”.







Síntomas



En la mayor parte de los casos, el Dengue causa síntomas leves o incluso ningún síntoma y se cura en una o dos semanas, pero en casos infrecuentes se agrava y puede causar la muerte.



Cuando aparecen síntomas, lo suelen hacer entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días. Pueden ser: fiebre elevada (mayor o igual a 38º), cefalea intensa, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos, erupciones cutáneas.



Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgo de que la enfermedad se agrave. Los síntomas del Dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre. Son los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías o la nariz, cansancio, agitación, vómitos o heces con sangre, sed intensa, piel pálida y fría, y debilidad general.



Las personas con síntomas graves como los descritos deben recibir atención de inmediato y, tras la curación, la persona se puede sentir cansada durante varias