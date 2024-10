La Provincia compró 15 mil profilácticos para prevenir ITS Miércoles, 16 de octubre de 2024 El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, realizó una primera compra de 15 mil profilácticos y gestiona una segunda. La Provincia, adquirió insumos destinados a la prevención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).



La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, precisó que desde la Dirección Nacional de SIDA “este año ya no se va a hacer la provisión de preservativos” y que por ello “desde Salud Pública empezamos a comprar para asegurar que lo puedan tener las personas que viven con VIH, y con alguna ITS”.



Esta primera compra demandó una inversión de 15 millones de pesos por parte de la Provincia.



Concientización



“En colegios secundarios realizamos charlas y, testeos de VIH e ITS como Sífilis. En estas jornadas de sensibilización e información ya participaron alrededor de 4 mil estudiantes”, dijo la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla.



Al mismo tiempo, comentó que desde Salud Pública realizan testeos en centros de salud y espacios públicos como plazas. A ello, sumó que llevan adelante una campaña de prevención en población adolescente.



Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)



Son infecciones frente a las que cualquier persona puede estar expuesta. Es importante saber que no generan inmunidad una vez contraídas, por lo cual una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección. Las más frecuentes son Sífilis, Mpox, Gonorrea, Candidiasis, Hepatitis A y B. Herpes y Virus del Papiloma Humano.



Las ITS se transmiten a través de tres vías: por vía sexual: por relaciones sexuales sin uso de preservativo, a través del contacto con semen, líquido preeyaculatorio, fluidos vaginales, sangre; vía sanguínea: por contacto con sangre o por compartir elementos cortopunzantes y vía perinatal: por los fluidos presentes en el proceso de gestación, durante el parto o por la lactancia.



No todas las ITS presentan síntomas, molestias o heridas visibles. Algunas de ellas son fácilmente curables, si se detectan y se tratan a tiempo. De ésta manera se evitan consecuencias graves para la salud.



Los síntomas más frecuentes de las ITS son: secreciones, heridas o llagas: pueden ser dolorosas o indoloras, verrugas, ardor al orinar, dolor en la parte inferior abdominal y picazón en los genitales externos. Ante la presencia de alguno de ellos es importante consultar al médico.