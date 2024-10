Así quedaron las posiciones de las Eliminatorias sudamericanas Miércoles, 16 de octubre de 2024 Argentina vapuleó a Bolivia, Brasil se acomodó en la tabla con su victoria ante Perú, Paraguay protagonizó una remontada y Colombia goleó a Chile, que no levanta cabeza Pasada la mitad de la competencia y después del pitazo final que bajó la persiana de la victoria de Brasil por 4 a 0 sobre Perú, la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas llegó a su fin y la selección argentina mantiene su liderazgo tras su goleada por 6 a 0 contra Bolivia. Al mismo tiempo, la buena participación de Paraguay en las dos jornadas le permitió acomodarse en la tabla, caso contrario a Chile, que sigue de capa caída.



El martes se inició con la contundente victoria de Colombia sobre el combinado trasandino, al que vapuleó por 4 a 0 y agravó su crisis. El cuadro cafetero demostró su dominio en Barranquilla y dominó de principio a fin un encuentro que pudo haber terminado con un resultado más amplio. Los goles del encuentro fueron obra de Davinson Sánchez, Luis Díaz -que provino después de un error insólito de la defensa Roja-, John Durán y Luis Sinisterra. Una vez consumada la derrota, Ricardo Gareca se mostró muy pesimista con el presente del equipo y puso en duda su futuro en el banco.



Más tarde, la selección de Paraguay remontó el enfrentamiento en Asunción y se impuso por 2 a 1 sobre Venezuela. Los dirigidos por Gustavo Alfaro sumaron cuatro unidades en la doble fecha. Tras comenzar perdiendo por el tanto de Jon Aramburu, apareció Antonio Sanabria para revertir el marcador con un doblete.



Uruguay y Ecuador no se sacaron ventajas y empataron sin goles. El público charrúa se mostró muy disconforme con el equipo y silbó a sus representantes una vez terminado el encuentro, en una semana en la que el plantel se vio envuelto en diversas polémicas con el DT Marcelo Bielsa y solo sumó un punto. Por su parte, sobre el cierre de la jornada Brasil se impuso por 4 a 0 sobre Perú con un doblete de Raphinha, un golazo de tijera de Andreas Pereira y el tanto de Luiz Henrique.



A su vez, la selección argentina goleó por 6 a 0 a Bolivia, con una sobresaliente actuación de Lionel Messi que marcó un hat-trick y dio dos asistencias. La notable presentación se completó con los goles de Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.



Con estos resultados, Argentina sigue en lo más alto de las Eliminatorias Sudamericanas con 22 unidades, seguido por Colombia con 19. Por detrás, Brasil alcanzó la línea de Uruguay y ambos se encuentran con 16 puntos. Ecuador y Paraguay, los dos con 13, marcan la línea de la clasificación directa al Mundial. Bolivia suma 12 y se encuentra en la zona de repechaje, por delante de Venezuela (11), Perú (6) y Chile (5).



El calendario 2024 de las Eliminatorias se cerrará en noviembre con la doble fecha FIFA que resta disputarse, que tendrá a la Albiceleste visitando a Paraguay en la jornada 11 y recibiendo a Perú en la 12ª. Pero además habrá otros duelos atractivos como los que disputará Uruguay (de local ante Colombia y como visitante frente a Brasil).



Los seis clasificados de manera directa al Mundial 2026 se conocerán el próximo año, con una agenda que tendrá tres ventanas de Fechas FIFA, repartiendo los últimos seis partidos entre marzo, junio y septiembre del 2025. El séptimo de la tabla de posiciones afrontará un repechaje contra otras cinco selecciones de distintas confederaciones para pujar por los últimos dos pases para el certamen más importante a nivel selecciones.



Vale recordar que la próxima Copa del Mundo se repartirá entre Estados Unidos (once sedes), México (tres sedes) y Canadá (dos sedes). Será la edición más grande de la historia, ya que por primera vez habrá 48 selecciones disputando un certamen que tendrá una fase de 12 grupos de 4 equipos cada uno y se desarrollará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026.