El 76 % cree que los pobres acceden a la universidad pública

Martes, 15 de octubre de 2024



El 68 % de los ingresantes a la universidad pública "son primera generación de universitarios", dice Daniel Schteingart, sociólogo e integrante de Fundar.



"Y esto viene siendo así hace tiempo y es lo que explica por qué Argentina pasó de tener 2 % de su población con título de educación superior en 1970 al 19 % hoy" , agrega en su cuenta de la red social X.



Si el 70 % de los que estudian en la Universidad "son la primera generación de su familia en acceder a la educación superior", no quedan dudas de hay en esa cifra la muestra más evidente de la educación pública y gratuita contribuye a la movilidad social en la Argentina.



El índice de confianza en el NEA

Casi 7 de cada 10 habitantes del NEA confía en la universidad pública, en una región del país donde funcionan al menos cuatro centros de estudios del nivel superior, entre ellas la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con sede en Chaco y Corrientes.



El nivel de confianza en el nordeste argentino es de 67,4 %, mientras que la desconfianza llega al 28,9 % , según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba realizada a principios de octubre. El 32,6 % no sabe.



La del NEA está entre los niveles más bajos de confianza registrado. En Cuyo, llega al 65,9 %.



El índice más alto se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el 80,7 % confía en la universidad pública. El 18,7 % desconfía y solo el 1,2 % no sabe.