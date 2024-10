Flinta: "Todo lo judicial que intentaron para detener el proceso de la UCR no dieron fruto" Lunes, 14 de octubre de 2024

El senador Sergio Flinta habló del liderazgo de Valdés y no descartó una alianza con La Libertad Avanza.

Flinta se refiiró a si hay diálogo con el sector que lidera Ricardo en Colombi. "Es que es como que no hay sector. Si hubiera una segunda lista en cuestión y hubiera un proceso de negociación, podría ser. Estaríamos en condiciones y así fuera. Pero no lo es así. Es como un fantasma así que aparece en otro sector", aseguró



"Eso ya se resolvió el sábado, en la fecha para determinar esas cuestiones. Quedó establecido que hay una sola lista a nivel provincial, liderada por el doctor Gustavo Valdés"



"Todas las instancias judiciales que se intentaron para detener el proceso, indudablemente no dieron su fruto. La justicia ratificó el proceso electoral interno del radicalismo.



"Estamos en un proceso de reorganización. Luego tenemos que juntarnos para armar un plan estratégico de cómo abordar la provincia, los distintos comités que hace años que no tienen reuniones, que no han sido convocados, que no nos hemos sentado a conversar desde el punto de vista partidario. Por supuesto que tendremos que conversar también con las fuerzas políticas aliadas, amigas, que compartimos el proyecto, el proyecto del gobierno, el proyecto electoral. Y eso va a ser todo lo que resta del año"



Indicó que la idea es "convocar a todos aquellos que quieran trabajar para una provincia mejor, que tengan un grado de identificación con el proceso de gestión que en este caso lidera Gustavo Valdes. No me fijo, no tengo prejuicios, no ando mirando el pasado o los antepasados"



"Yo no descarto nada, si el día de mañana La Libertad Avanza de Corrientes, tiene intenciones de compartir un espacio de responsabilidad con nosotros lo conversamos, no hay problema"