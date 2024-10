Mandiyú no pudo en el debut ante el combativo Sportivo Santa Lucía Lunes, 14 de octubre de 2024 En su estreno por la Zona 8 de la Región Litoral Norte, el equipo dirigido por Walter Zacarías igualó sin goles ante el conjunto del interior. El arquero Nahuel Pérez tuvo un gran desempeño para negarle la victoria al albo, que visitará a Defensores.

Deportivo Mandiyú no tuvo el mejor de los estrenos en el Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). Como local en el estadio de Huracán, el albo empató sin goles ante Sportivo Santa Lucía, abriendo la Zona 8 de la Región Litoral Norte.



Los primeros minutos fueron un monólogo del algodonero, que salió decidido a ir en búsqueda de la victoria desde los instantes iniciales. Santa Lucía trataba de dar la batalla en el medio para pasar el mal momento. La primera aproximación del albo tardó en llegar y, recién a los 15 minutos, una buena proyección de Hernán Valenzuela por la izquierda terminó por el centro. La combinación derivó en Julio Sena y el exatacante de Cambá Cuá elevó su remate desaprovechando la oportunidad.





Los visitantes fueron haciendo pie en el juego, mientras el local se desdibujaba sin ideas claras para generar peligro real en el arco de enfrente. Al albo le costaba, pero de arremetida pudo haber logrado la ventaja en lo último, que culminó con gran salvada del arquero Nahuel Pérez ante Julio Sena.





Luego de un entretiempo sin variantes en ambos bandos, Mandiyú tuvo la primera clara. Otro centro de Torres encontró a Guillermo Barreto que remató con la defensa a contrapierna, pero el intento del atacante paraguayo se fue cerca del primer palo. Con mayor participación de Facundo Tello, Mandiyú se aproximaba ante un Santa Lucía que seguía ordenado esperando algún contragolpe para lastimar. El equipo de Walter Zacarías apuraba la marcha y el portero Pérez volvió a salvar a los suyos ante otro intento de Barreto. Cuando el algodonero perdió intensidad en ofensiva, llegaron las primeras variantes. Gonzalo González y Matías Sosa Ugolini reemplazaron a Julio Sena y Federico Torres. Una gran jugada desde la derecha, con Barreto pivotendo para permitir el centro, la bajaron por el segundo palo para que Gonzalo González saque un remate furioso que el arquero de Santa Lucía tapó despejando a un costado. A esta altura, Pérez se afirmaba como la figura de la cancha y el responsable de que su equipo se este llevando algo de la capital. Para que no queden dudas, el arquero tapó en tiempo adicional las últimas que generó Mandiyú. De un centro de González, la pelota derivó en Matías Sosa Ugolini que se acomodó y pateó, pero encontró otra buena tapada del arquero visitante. Sobre la hora, un tiro libre directo de Gonzalo González también fue resuelto por Pérez.



La ausencia de Aldo Araujo

Teniendo en cuenta los ensayos de la semana, Aldo Araujo se perfilaba como titular en el estreno de Mandiyú en este Regional Federal Amateur.



El extremo correntino se perdió el debut ante Sportivo Santa Lucía por un dolor estomacal que lo dejó al margen del encuentro. Walter Zacarías, DT del albo, explicó ayer que prefirieron preservarlo porque no se encontraba en condiciones optimas para afrontar este encuentro. En su lugar jugó Facundo Tello, otro de los refuerzos que el algodonero sumó para este campeonato de ascenso que equivale a la cuarta categoría nacional.



Respecto al siguiente duelo en el interior, Mandiyú visitaría a Defensores de San Roque el domingo 20 de octubre desde las 16 (horario a confirmar). Luego tendrá fecha libre y, en la cuarta jornada, será visitante de Sportivo Santa Lucía para después ser local de los sanroqueños en Huracán.