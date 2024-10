Día Nacional del Asado el afan de dominar la parrilla y lograr cocciones memorables

Viernes, 11 de octubre de 2024

Esta efeméride invita a reivindicar el valor de esta comida en la escena culinaria de Argentina. Para principiantes y para aquellos interesados en aprender nuevas técnicas.

Esta técnica gastronómica es un símbolo y un ritual que ha sido transmitido de generación en generación. La carne a las brasas es un elemento central de la identidad criolla y una excusa perfecta para reunir a familiares y amigos en pos de fortalecer vínculos y crear recuerdos.



El Día Nacional del Asado se festeja en el país este viernes 11 de octubre por una festividad que comenzó hace 11 años en redes sociales.



Detrás de cada corte, están los maestros parrilleros, quienes con paciencia y habilidad manejan esta materia para dar vida a la tradición. Estos expertos no solo cocinan, sino que también preservan una parte esencial del patrimonio argentino, convirtiendo al asado en una experiencia que involucra más que solo carne y fuego.



Para muchos, ser un buen asador no es algo innato, sino el resultado de una técnica que se perfecciona con el tiempo. Por lo tanto, chefs destacados han compartido con Infobae sus secretos para lograr sabores inigualables.



Germán Caballero, campeón de la 5° edición del Campeonato Federal del Asado, compartió sus reflexiones con Infobae y destacó el valor simbólico y cultural que tiene esta tradición en Argentina.



“Desde que tengo memoria, el asado ha sido una parte fundamental de mi vida y de la cultura argentina. Para mí, hacer un buen asado no solo implica cocinar carne; es un ritual que reúne a la familia y los amigos en torno a la parrilla, creando momentos inolvidables”, afirmó.



Cómo elegir la carne y calcular la cocción en la parrilla

En cuanto a la preparación de cortes grandes como el costillar o el vacío, Caballero señaló: “Mi consejo es siempre elegir carne de buena calidad. Me gusta buscar cortes con buena infiltración de grasa, ya que esto garantiza un resultado jugoso y lleno de sabor”. Además, destacó la importancia de dejar la carne a temperatura ambiente: “Al preparar el costillar, lo primero que hago es dejarlo a temperatura ambiente por al menos una hora antes de cocinar. Esto ayuda a que se cocine de manera más pareja”.



La técnica de cocción también es fundamental para Caballero: “La cocción lenta es clave. Siempre prefiero a la estaca, fuego indirecto y lento”. Él utiliza un truco que aprendió con los años: “Un truco que aprendí es el de usar una mezcla de sal gruesa y especias como pimienta, ajo en polvo y pimentón. Lo aplico generosamente antes de empezar a asar”.