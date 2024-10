Milei eliminó el fondo fiduciario que financia a las Becas Progresar

Miércoles, 9 de octubre de 2024

Las Becas Progresar acompañan a estudiantes de todos los niveles en la finalización de sus estudios.

El Gobierno eliminó el fondo fiduciario que financia a las Becas Progresar, el programa que otorga un pago mensual a estudiantes con bajos ingresos para impulsar la continuidad y finalización de sus estudios.



La decisión se oficializó a través del Decreto 888/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.



En la normativa también se dispuso la eliminación de los fondos fiduciarios del Fondo Nacional de Emergencias y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.



Eliminan el fondo fiduciario de Becas Progresar

El Fondo Fiduciario Público de Progresar se creó el 28 de enero de 2022. Su finalidad era financiar las líneas de becas para estudiantes dentro del "Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos" (Progresar).



El Gobierno disolvió el fondo y argumentó que "nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento".



En este caso, el decreto especificó que en mayo de 2022 se suscribió el Contrato de Fideicomiso que instrumentó dicho fondo y el fiduciario fue Provincia Fideicomisos S.A.U., y reveló que este último “informó que el mismo nunca se encontró operativo, por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento”.



Economía sostuvo que “el cierre de estos fondos conlleva principios de ordenamiento en la gestión gubernamental y el resguardo de una mejor administración de los recursos públicos” según las disposiciones contenidas en la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.



Qué pasará con el pago de Becas Progresar

Según el decreto, el Fondo Fiduciario Progresar no estaba activo, por lo que su eliminación no debería afectar el pago de las Becas Progresar. Continuarán activas las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo.



Recientemente, el Gobierno confirmó un aumento del 75% para todos los estudiantes incluidos en el programa. En octubre recibirán $35.000.



Las fechas de cobro se pueden consultar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi Anses o anses.gob.ar/consultas/fecha-de-cobro