Usuarios de colectivos urbano se concentrarán en contra del aumento del boleto

Miércoles, 9 de octubre de 2024

Los Concejales quieren aumentar el boleto entre $1300 y $1500. El Foro de Organizaciones Vecinales y otros gremios se concentrarán este jueves a las 9 frente al Palacio Municipal.

En las últimas semanas comenzó a tratarse el aumento del boleto en el Concejo Deliberante de Corrientes, con la presentación del expediente y luego la audiencia pública se fueron agotando las instancias y este jueves posiblemente los ediles debatirán el precio que ronda entre los $1300 y $1500. A partir de esto, el Foro de Organizaciones Vecinales y otros gremios se concentrarán este jueves a las 9 frente al Palacio Municipal.



En caso de que se apruebe el aumento del boleto representa el cuarto incremento en lo que va del año. Si bien no hay certezas con el precio, los montos rondan los $1. 300 propuestos por la Municipalidad y los $1.549,76, solicitados por la Cámara de Empresarios del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc). Por lo que, se presume que en la próxima sesión se defina un nuevo precio de la tarifa.



“Lo que se va a hacer es una concentración fuera del Palacio Municipal y del Concejo Deliberante. Estamos esperando la confirmación si se va a tratar o no el aumento del boleto, aparentemente quieren aplazarlo para el jueves de la semana que viene. Pero si no se trata el boleto este jueves vamos a volver a convocar para el día que se trate acá la idea es no dejar pasar un solo día de lucha”, señaló a El Litoral, Julio Maciel, representante Foro Organizaciones Vecinales de Corrientes.



Anteriormente, la organización había presentado un proyecto de ordenanza alternativo a la propuesta empresarial y el municipio para crear un fondo compensador para el transporte urbano de pasajeros. Sin embargo, el documento ingresó después de que el Concejo Deliberante sesionara y tomara las dos posturas.