Valdés confirmó que dará a conocer un nuevo aumento salarial Miércoles, 9 de octubre de 2024

El Gobernador adelantó que después de "estar en el interior provincial, me voy a estar sentando con el ministro (de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini)" para definir el porcentaje de incremento salarial.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó este martes que "en breve" se dará a conocer el nuevo aumento salarial para los estatales activos y jubilados.



"Vamos a estar anunciando en poco tiempo más. El índice de inflación dio aproximadamente un 4%, así que estamos ajustando para no desentonar y dar lo más posible", dijo el mandatario tras la entrega de viviendas en el barrio Santa Catalina.



En ese sentido, el mandatario sostuvo que por el momento no se cerró el número de incremento, pero que se "va a tratar de equiparar al índice inflacionario en lo que va del año".



El último aumento fue anunciado en julio pasado con un 15% en promedio.