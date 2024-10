Corrientes inauguró el Paseo del Estudiante

Martes, 8 de octubre de 2024



El espacio está ubicado frente a la Facultad de Ciencias Exactas y cuenta con una importante infraestructura social y deportiva. A su vez, se colocó un ducto fluvial que ayudará a escurrir el agua los días de lluvia.



El intendente Eduardo Tassano encabezó este lunes la inauguración del Paseo del Estudiante, sobre Avenida Libertad frente al campus de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde hoy forma parte de los espacios de recreación y esparcimiento que ofrece la ciudad para las familias y, principalmente, los jóvenes y estudiantes. “Queremos que los vecinos vengan a disfrutar acá, que no tengan que ir hasta el centro, hasta la costanera u otros lugares para poder tener su lugar de caminata y de disfrute", remarcó el mandatario.



El proyecto tuvo varias etapas. En principio, se realizaron tareas de entubamiento y relleno en el predio. En este marco, se concretaron 160 metros de ducto fluvial y 220 metros de sendero. Además, cuenta con una bicisenda, iluminación LED y equipos de gimnasia. Localizado frente a la Facultad de Ciencias Exactas, forma parte de un proyecto más amplio que busca mejorar la infraestructura y el drenaje en la zona.



Al respecto, Tassano expuso que este proyecto es fundamental para la ciudad porque aborda dos políticas de Estado importantes: la gestión hídrica y el aprovechamiento de espacios públicos. "En el contexto del cambio climático, es crucial atenuar el impacto de las grandes lluvias, y este entubamiento ayudará a dirigir el agua hacia el drenaje adecuado, beneficiando a los barrios cercanos como el popular, universitario, Victor Colas y San Jerónimo", explicó el intendente.



A su vez, este proyecto es uno más de los 32 espacios recuperados que la Ciudad interviene, convirtiendo baldíos en áreas de disfrute para los vecinos.



POLÍTICA MUNICIPAL

Alejandra Wichmann, secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Corrientes, explicó que el objetivo es proporcionar un lugar seguro para que los estudiantes y vecinos puedan disfrutar del espacio público, caminar, andar en bicicleta y hacer ejercicio. "La importancia de seguir trabajando en esto radica en crear espacios de ocio y esparcimiento para recuperar espacios públicos obsoletos", explicó.



"Es un lineamiento de la gestión del intendente, que lo venimos desarrollando en distintos lugares de la ciudad y barrios", afirmó Wichmann.



OBRA QUE BENEFICIA A ESTUDIANTES Y VECINOS

"He visto a muchas personas que hacen deportes, y la verdad que me parece un buen aporte para aquellos que queremos hacer un poco más de ejercicio, hacer una vida más saludable", expresó Jair Lera, estudiante de abogacía, oriundo de La Paz, Entre Ríos.



De la misma forma, señaló que es una inversión importante y un aporte a la seguridad de los vecinos de la zona: "Antes era un lugar muy oscuro, y ahora hay nueva iluminación no solamente acá, sino también un poco más adelante en el barrio donde vivo”, comentó Jair.