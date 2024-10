Más escuelas se suman a los espacios amigos para la lactancia materna

Martes, 8 de octubre de 2024

El Banco de Leche Humana ya cuenta con 14 instituciones en la provincia que brindan un lugar apto para amamantar. Entre éstas, hay cinco colegios que acondicionaron un salón para que las docentes alimenten a sus bebés.



El Banco de Leche Humana, que funciona en el Hospital Materno- Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal” y que depende del Ministerio de Salud Pública, informó que se concretó la creación de un nuevo Espacio Amigo para la Lactancia Materna. Esta vez fue en la Escuela Técnica de Empedrado, y ya es la quinta institución educativa que cuenta con este beneficio para las mujeres que recientemente fueron mamás.



El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, remarcó el trabajo del equipo del Banco de Leche Humana a cargo de Luis Azula y también la tarea interministerial, en este caso junto a Educación. “Estos espacios tienen un valor fundamental para la alimentación del niño y también para el vínculo madre e hijo, y que se pueda lograr de esta manera es muy destacable por parte de quienes lo hacen posible”, expresó.



“Este es el quinto espacio en una escuela de la provincia. Venimos trabajando muy bien con las instituciones escolares. Las madres, antes de volver al trabajo, se contactan con nosotros que hacemos de puente con los directivos para que tengan este espacio”, explicó el coordinador del Banco de Leche Humana, Luis Azula.



La habilitación se realizó la semana pasada, “para dos profesoras que se reincorporaron al trabajo y que ahora podrán extraerse leche o amamantar durante la jornada laboral”.



En la provincia, se habilitaron 8 este año y ya son 14 en total. Los colegios que hoy cuentan con estos lugares son: José Manuel Estrada (Regional); Normal “Dr. Juan Pujol”, Padre Juan Guido Luchelli, Nocturna Bartolomé Mitre y Escuela Técnica de Empedrado.



“Tenemos dos mamás y docentes que se van a reincorporar y el mes próximo una tercera. Más allá de la ley que indica que les corresponde una hora para amamantar, el doctor Azula me comentó sobre otras leyes que propician la lactancia materna. Es así que desde la escuela nos propusimos pensar dónde poner y buscamos un lugar ideal con todos los profesores y personal”, dijo la rectora de la Escuela Técnica de Empedrado, María Carolina Donofrio.



Agregó que “me parecen muy importantes estos espacios, soy mamá y todos mis hijos lactaron. A veces la responsabilidad de cumplir con el trabajo y amamantar se hace difícil y cuando se vive en carne propia te das cuenta de estas necesidades. No sólo yo, acompañó también el resto del personal”.



Tarea ejemplar



El Banco de Leche Humana es uno de los primeros creados en el país, fue en el año 2018 y concretó su primera pasteurización el 19 de diciembre de 2019.



A la vez, hay que recordar que en Corrientes se sancionó la Ley 6.648 de creación de Espacios Amigos de la Lactancia Materna para todos los organismos en el ámbito de la Administración Pública Provincial.



La misma, prevé entre otras cuestiones que un lugar físico debe ser adecuado, agradable, limpio y privado para el amamantamiento, la extracción de leche materna y su almacenamiento. Las áreas recomendadas para estas acciones deben oscilar entre dos y 10 metros cuadrados fácilmente accesible, alejada de baños y almacenamiento de residuos.



“Es importante para cuando la mujer vuelve a su trabajo y que esto no sea causa de destete, ya que las instituciones pueden ofrecer espacios amigables para extraerse leche y llevar a su casa para su hijo, inclusive poder llevarlo a su bebé a este espacio y amamantarlo sin inconveniente”, señaló Azula.



La leche materna es un tejido vivo que contiene bacterias buenas que protegerán al bebé y los beneficios son muchísimos, ya que evitan o disminuyen los riesgos de enfermedades a corto y largo plazo. Evita el desarrollo de algunas como la neumonía, otitis, cuadros diarreicos, pero también diabetes, obesidad e inclusive enfermedades oncológicas y de neurodesarrollo. Los beneficios son innumerables y debemos todos trabajar en ese sentido, por eso el compromiso es apoyar en todas las situaciones que se plantean.