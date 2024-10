Peronistas de 77 municipios de Corrientes piden por Cristina Presidenta del PJ

Sábado, 5 de octubre de 2024

"Los 77 municipios de Corrientes con Cristina Presidenta del PJ", se titula un comunicado dado a conocer por el PJ en Corrientes. En la misiva consideran "la necesidad de fortalecer el Partido Justicialista Nacional frente al difícil contexto".



Hace dos años, Dios y la Virgen hicieron el milagro al pueblo de cuidar la vida de Cristina, cuando aquella bala no salió. Ese hecho tiene un motivo y hoy el pueblo tiene la esperanza de encontrar una líder que lo cuide y pelee por él.



Los dirigentes, militantes, intendentes, legisladores, sindicalistas y trabajadores abajo firmantes, comprometidos en construir un Peronismo Correntino para la Victoria, queremos expresarnos respecto a la necesidad de fortalecer el Partido Justicialista Nacional frente al difícil contexto que estamos viviendo, para consolidarnos como alternativa al desastroso gobierno que está llevando adelante Milei.



Sabemos que la situación es muy compleja. Desde que asumió Milei, tal como advirtió el año pasado nuestro candidato a Presidente Sergio Massa, estamos viviendo un gran crecimiento de la pobreza, el maltrato a nuestros jubilados, el cierre de pymes, la falta de empleo y el desfinanciamiento de la asistencia social y la educación.



En Corrientes, a estos problemas hay que sumarle el miedo de la ciudadanía por el avance del narcotráfico y la trata de personas. No podemos olvidarnos del Caso Loan y de toda la trama espuria que hay alrededor.



Ante ello resolvimos que el primer paso para construir una alternativa en la Provincia, era normalizar el partido. Ya encaminados hacia el 9 de marzo, fecha en la que elegiremos al presidente del peronismo correntino y a nuestros candidatos, es que pedimos que el Justicialismo Nacional cuente con un liderazgo fuerte, que revitalice a nuestro movimiento, defendiendo tanto los nuevos derechos conquistados como nuestros valores fundacionales.



En este sentido, entendemos que la persona indicada para presidir el Justicialismo Nacional es Cristina Fernández de Kirchner, ya que es la dirigente que puede traer esperanza y devolverle la alegría al pueblo frente a tanta incertidumbre.



Sabemos que el mileísmo y el macrismo están preocupados por la figura de Cristina. Por ello, en los últimos días hemos observado nuevas operaciones mediáticas que adelantan una posible condena judicial, apelando a la vieja receta de intentar proscribir a nuestra compañera. Incluso, el propio Milei en un acto partidario, presionó públicamente a los jueces para que esto suceda.



Frente a ello, creemos que es necesario enviar un mensaje de unidad, defendiendo a la dirigente que quedó marcada a fuego en el corazón del pueblo. No es tiempo de dudar ni de especular.



Es tiempo de proponer un nuevo sueño. Por eso le pedimos a la compañera Cristina que asuma esta responsabilidad, apoyada por las bases de un movimiento que está dispuesto a poner manos a la obra para construir la Nación con la que soñó el General.



